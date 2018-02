SINGEL IGJEN: Alicia Silverstone har levd sammen med ektemannen i godt og vel halve livet. Nå er de separert. Foto: Chris Pizzello / TT / NTB Scanpix

Alicia Silverstone skilles etter 13 år

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 27.02.18 00:10 Oppdatert: 27.02.18 00:39

RAMPELYS 2018-02-26T23:10:33Z

Skuespiller Alicia Silverstone og musikermannen har gått hvert til sitt.

Skuespiller Alicia Silverstone (41) og ektemannen Christopher Jarecki (41) har gått fra hverandre. Det melder flere medier, deriblant Daily Mail og People.

Paret har vært sammen i 20 år og har vært gift i 13.

– De vil fortsette å elske og respektere hverandre. De vil fortsette å være gode venner, men har i felleskap bestemt seg for å separere seg etter å ha vært sammen i 20 år. De vil ha delt omsorg for sønnen deres, bekrefter en talsperson for Silverstone til E! News.

Sønnen Bear Blue Jarecki er seks år gammel, og ferierer i disse dager på Hawaii sammen med sin mor.

Silverstone og Jarecki giftet seg i Lake Taho i California i 2005. På det tidspunktet spilte rockemusiker Jarecki i bandet S.T.U.N. Nå har han sitt eget radioshow som har navnet «A Musical Journey With Christopher Jarecki».

De to er begge veganere, og Alicia ga i 2009 gitt ut boka «The Kind Diet». I 2014 ga hun også ut boken «The Kind Mama» hvor hun går sterkt ut mot det statlige vaksinasjonsprogrammet.

Hun har blant annet spilt i filmene «Clueless» og «Batman & Robin».