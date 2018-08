Biskopen i kongeparets gullbryllup: - Dronningen har beskrevet hvor tøft det var

RAMPELYS 2018-08-29T12:42:24Z

Klokken 15 startet festgudstjenesten som skal markere kongeparets 50 års bryllupsdag. I prekenen forteller hun om hvor vanskelig dronning Sonja fant det å skjule forholdet i hele ni år.

Publisert: 29.08.18 14:42 Oppdatert: 29.08.18 16:06

På denne dagen for femti år siden, var det 850 prominente gjester fra inn- og utland som overvar vielsen mellom dronning Sonja og kong Harald.

Nå feirer kongeparet sin gullbryllupsdag, og også i dag, femti år senere, er kirken fylt opp med mennesker.

Salmer og vakker musikk preget gudstjenesten. Prinsesse Märtha Louise leste fra evangeliet etter Johannes, og hennes datter Maud Angelica og niese prinsesse Ingrid Alexandra leste i kirken.

Onsdag markeres gullbryllupsdagen med en festgudstjeneste.

I dag er det plass til 750 inviterte gjester i Oslo Domkirke. Blant disse er det 200 vanlige nordmenn som hev seg rundt og meldte seg på i «kampen» om plassene etter at Slottet la ut billetter til gudstjenesten forrige uke.

Kronprinsfamilien og store deler av det offentlige Norge er selvsagte gjester under gudstjenesten.

Det er kongeparets ønske å markere jubileet på denne måten. Biskop i Oslo, Kari Veiteberg, leder gudstjenesten. Sangere, kor, kantorer og prester i domkirken deltar også.

I sin preken sa biskopen blant annet følgende til gullbryllupsparet:

50 år. Alle sportsinteresserte og kunstinteresserte, og mange fleire, veit kva gull betyr. Men den kjærleikshistoria som vi feirar, strekkjer seg som vi no veit, enno lenger bakover, det dreier seg også om ni år som kjærestar i skjul.

«Det var jo tilsynelatende ikke mulig, det som holdt på å skje,” seier Kongen i dag.

Dronninga har og beskrive kor tøft det var å skjule og kjempe for kjærligheita over så lang tid. For «kjærleiken er sterk som døden, lidenskapen ubøyelig som dødssriket. Veldig vatn sløkkjer ikkje kjærleiken, elvar skyl han ikkje bort.» (Høys 8,6-7a)

Gullbrudeparet har fått oppleve både å bli foreldre og å få barnebarn. Vi ser at kongeparet står hos barna sine, i medgang og motgang. Det er jo ikkje noko sjølvsagt. Kongefamilien er sannsynlegvis ikkje alltid einig i eitt og hint, men vi ser at de held saman og vi høyrer de framsnakkar kvarandre.

Kongeparet legg til rette for samvær i ferie og høgtider og legg ikkje skjul på den enorme gåva barnebarna og bonusbarn er.



























1 av 12 GLEDER SEG: Victoria Langø fra Sandnessjøen så invitasjonen til gudstjenesten i VG og var rask til å melde seg på. - Jeg er glad i kongefamilien, sier hun til VG. Frode Hansen

Blant gjestene kan man se AP- leder Jonas Gahr Støre og kona Marit Slagsvold. Også Siv Jensen, statsminister Erna Solberg og Mette-Marits mor Marit Tjessem-Høiby er på plass i kirken.

Kjell Magne Bondevik var student i 1968 og stod på Slottsplassen for femti år siden:

– Den gang var jeg ikke i posisjon, sier den tidligere statsministeren til VG. I år får han bedre tilgang til hva som skjer.

Fra den norske finanseliten er blant annet Kristen Sveaas representert.

Plassene ble fordelt etter «førstemann til møllen»-prinsippet. I løpet av én dag hadde 3500 meldt sin interesse – og innen fristen utløp hadde ikke færre enn 4500 meldt sin interesse. NRK sender for øvrig festgudstjenesten direkte.

Etter gudstjenesten kjører kongeparet og den nærmeste familien den samme ruten tilbake til Slottet som da de kom til Oslo domkirke – altså via Kirkegaten og hele veien opp Karl Johans gate. De bruker den samme bilen som de brukte etter vielsen for 50 år siden, en åpen en Lincoln Continental 1966 modell med registreringsnummer A5.

For femti år siden var det invitert om lag 850 gjester til Oslo Domkirke. På sine egne hjemmesider skriver Slottet at kirken var dekorert med mer enn 2500 roser, margeritter, fresia, erteblomster og gladioler. Da klokkene i Rådhustårnet slo 16:30 startet kortesjen fra Slottet – i alt 19 biler. I den første puljen kom Kronprins Harald sammen med sin forlover, grev Flemming av Rosenborg.

Den gang kom bruden kom til kirken, ledsaget av Kong Olav, til tonene av Henry Purcells «Trumpet tune and Air». Brudekjolen var i en enkel og klassisk stil, med 3 /4 lange ermer, langt slep og dekorert med hvite perler og broderier. I tillegg kom et stort tyllslør og – en brudebukett i hvitt, med hvite roser, fresia, liljekonvaller og orkidé.