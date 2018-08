GIFT I TOLV ÅR: Keith Urban (50) og Nicole Kidman (51) fant lykken i 2005 og giftet seg året etter. Her fra American Music Awards i 2009. Foto: Jill Johnson/jpistudios / Jill Johnson/jpistudios

Keith Urban om stjernekona: – Jeg trodde aldri hun ville se noe i en fyr som meg

Publisert: 01.08.18 09:30

Keith Urban og Nicole Kidman har vært gift i 12 år. Countrysangeren avslører at superstjernen reddet ham fra rusmisbruket.

– Jeg var ikke på et veldig sunt sted i livet mitt. Jeg hadde aldri trodd at hun ville se noe i en fyr som meg, forteller Keith Urban om sin nåværende kone, Nicole Kidman , i et intervju med Andrew Denton, gjengitt av The Sydney Morning Herald.

Den australske sangeren møtte sin nåværende kone i 2005 under et Hollywood-arrangement. Først seks måneder senere skal de ha begynt å date.

– Noen hadde gitt meg nummeret hennes, og jeg hadde det i lommen min en stund. Jeg pleide å se på det og tenke «hvis jeg ringer dette nummeret, så kommer hun til å svare. Jeg vet ikke hva jeg skal si», sier han.

– Kjærlighet i handling

Etter hvert tok han motet til seg og plukket opp røret. På den andre siden svarte Nicole Kidman.

– Vi snakket og snakket og snakket og snakket, og det var uanstrengt, sier Urban.

På samme tid slet han med rusmisbruk, noe han hadde gjort en lengre periode. Bare noen måneder etter bryllupet med Kidman i 2006, sjekket han inn på et rehabiliteringssenter.

– Kona mi satt sammen en «intervention» (innblanding, journ.anm.) og det var himmelsk. Jeg mener «himmelsk innblanding», men det er sant, det var virkelig det, sier han.

– Det var kjærlighet i handling, og timingen var absolutt himmelsk.

Nykter på grunn av Kidman

Nå har Urban vært nykter i tolv år. Han mener selv at han ikke var klar før Kidman kom inn i livet hans.

– Det var noe jeg burde ha håndtert mange, mange år før jeg møtte Nic, og jeg prøvde, men det hjalp bare ikke. Jeg var ikke klar. Så enkelt som det, sier 50-åringen.

Sammen med Kidman har han to barn – Sunday (10) og Faith (7). Den prisbelønte skuespilleren har også to adoptivbarn fra sitt tidligere ekteskap med Tom Cruise.

