Aretha Franklin er død: – Den største vokalisten jeg noensinne har kjent

RAMPELYS 2018-08-16T14:10:21Z

Dronningen av soul døde av kreft torsdag, og etterlater en musikalsk verden i sorg.

Publisert: 16.08.18 16:10 Oppdatert: 16.08.18 17:51

Den amerikanske soulstjernen Aretha Franklin ble 76 år gammel.

Hennes talsperson, Gwendolyn Quienn, opplyser til AP at hun døde i sitt hjem i Detroit.

– I en av de mørkeste stundene i våre liv, finner vi ikke de rette ordene til å uttrykke smerten vi føler i hjertene våre. Vi har mistet matriarken og klippen til familien vår, skriver familien i sin felles uttalelse.

– Kjærligheten hun hadde for sine barn, barnebarn, nieser, nevøer og søskenbarn hadde ingen grenser.

Var alvorlig syk

Franklin døde av kreft i bukspyttkjertelen.

Superstjernen hadde slitt med skrantende helse etter at hun fikk kreftdiagnosen i 2010, og i fjor bestemte hun å legge karrieren på hylla . Da hadde hun rukket å lansere album nummer 42 og legge en 60 år lang merittliste bak seg.

Tidligere denne uken meldte en rekke amerikanske og britiske medier at tilstanden hennes var svært alvorlig.





















1 av 9 GOSPELSANGER: Aretha Franklin (venstre) med sin far C.L. Franklin og søsteren Caroline i et udatert bilde fra New Bethel Baptist Church. Det var i denne kirken hun startet sangkarrieren, hvor hennes far var pastor i over 30 år. HO / NEW BETHEL BAPTIST CHURCH

Dronningen av soul

Franklin har vunnet hele 18 Grammy-priser, og er en av de bestselgende artistene gjennom tidene, med over 75 millioner plater solgt.

Hennes største hits inkluderer «Respect», «(You Make Me Feel Like) A Natural Woman», og «Say A Little Prayer».

Allerede på slutten av 1960-tallet ble hun omtalt som «dronningen av soul».

Gjennom både musikken og sitt politiske engasjement har Franklin kjempet for svarte amerikaneres og kvinners rettigheter. Hun har også sunget i innsettelsene til tre demokratiske presidenter: Barack Obama, Bill Clinton og Jimmy Carter.

Sist gang hun opptrådte var i november i fjor, da hun sang under 25 årsjubileet til Elton Johns Aids-stiftelse i New York.

– Den beste vokalisten jeg vet om

Etter at nyheten om hennes alvorlige helsetilstand ble kjent, har en rekke kjente venner, kolleger og beundrere hyllet souldronningen.

Onsdag tvitret Diana Ross at en lysende flamme var i ferd med å gå ut.

– Si en bønn, og la henne gå, skriver Ross på Twitter.

Også popstjernen Mariah Carey viste støtte, og tvitret at hun ba for Franklin.

Etter at hun gikk bort torsdag strømmet enda flere rørende hilsninger inn.

Kjente musikere som John Legend, Liam Gallagher og Carole King har også tatt til det sosiale mediet for å hedre sangerinnen.

– En hilsen til Dronningen. Den største vokalisten jeg noensinne har kjent, skriver Legend.

– Hvil i fred, Aretha Franklin. For en stemme, skriver Gallagher.

– Hennes stemme, hennes tilstedeværelse og hennes stil: Ingen gjorde det bedre. Hun var virkelig dronningen av soul. Jeg vil savne deg, sier Lionel Richie i en uttalelse til Variety .

USAs president Donald Trump skriver at Franklins stemme var en gave fra Gud, og at hun vil bli savnet.

Barbra Streisand tok også nyheten tungt, og har delt et bilde av seg og Franklin fra 2012.

– Ikke bare var hun en enestående sanger, men hennes engasjement for menneskerettigheter har påvirket verden, skriver hun.

Familien skriver i sin uttalelse at de har blitt svært rørt av kjærligheten og støtten de har mottatt fra venner og fans over hele verden.

– Takk for deres medfølelse og bønner. Vi har følt kjærligheten dere har for Aretha, og det gir oss trøst å vite at hennes arv vil leve videre.