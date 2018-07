Pornostjerne Stormy Daniels skiller seg

Publisert: 23.07.18 19:45

RAMPELYS 2018-07-23T17:45:26Z

Det har vært et turbulent år for Stormy Daniels. Pornoskuespilleren som har lagt seg ut med Donald Trump, skal nå skille seg.

– Min klient Stormy Daniels og hennes ektemann Greg har bestemt seg for å avslutte ekteskapet. En søknad om skilsmisse ble levert i forrige uke, skriver Daniels’ advokat på Twitter.

Daniels, som egentlig heter Stephanie Clifford, har vært gift med Glendon Crain siden 2015.

Stormy Daniels fikk like før presidentvalget i 2016 130.000 kroner av Donald Trumps advokat for å tie om sitt påståtte forhold til den amerikanske presidenten. Siden har det stormet rundt pornostjernen.

Hun har fremmet to søksmål mot Trump – som har avvist at de to hadde en affære.

Daniels ble pågrepet på en strippeklubb i Ohio nå i juli, anklaget for å ha latt tilskuere ta på henne under strippeshowet – noe som er forbudt i Ohio . Siktelsen ble imidlertid frafalt.

Da hun ble pågrepet var Daniels på en USA -turné med navnet «Make America Horny Again». VG møtte henne tidligere i år da hun fremførte det samme showet i Florida.

