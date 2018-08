IDYLLISK: Bloksberg på Hankø har vært i Märtha Louises eie etter at hun arvet det i 2001. Foto: Espen Braata og Frode Hansen/VG

Prinsesse Märtha: – Vil savne denne utsikten

Onsdag formiddag postet prinsesse Märtha Louise (46) et bilde fra Bloksberg på Hankø, det hundre år gamle feriestedet hun nå skal ta avskjed med.

Det var Se og Hør som tirsdag kunne melde at prinsessen kvitter seg med Bloksberg , som har tilhørt kongefamilien helt siden daværende kronprins Olav kjøpte den i 1947. Da hadde han allerede leid den i årene før andre verdenskrig.

VG har ikke lyktes i å få prinsesse Märtha Louise i tale. Hennes personlige sekretær og talsperson, Carina Scheele Carlsen, sier til VG at prinsessen ikke hadde tenkt å offentliggjøre salget før salgsoppgaven var klar.

– Men når dette nå kom ut, så var det ikke noe poeng å benekte, sier Carlsen.

Märtha befinner seg for tiden på Hankø og har den siste tiden lagt ut flere bilder fra stedet på Instagram, der hun nærmer seg 50.000 følgere .

« Will miss this view », skriver hun under et utsiktsbilde fra hytta sammen med hashtaggen « beautifulmorning ».

Kjell Arne Totland, TV 2s kongehusekspert , tror det å selge Bloksberg er en avgjørelse som har sittet langt inne for prinsessen.

– Kong Olavs gamle feriested har i alle år vært et kjært tilholdssted for prinsessen og hennes familie. Ett av hennes barn er jo til og med født der, sier Totland til VG og sikter til da Leah Isadora kom til verden nettopp hjemme på Bloksberg i 2005.

– Trolig for dyrt

Totland regner med at Märtha også har rådført seg med både kong Harald og kronprins Haakon.

– Men det vakre feriestedet er nok trolig blitt både for stort og for dyrt å holde for henne – spesielt etter skilsmissen fra Ari Behn. Nå må jo parets tre døtre dele feriene mellom foreldrene, og Märtha synes nok stedet da blir unødvendig stort for henne alene, antar kongehuseksperten.

Totland sier at prinsessen trolig opplevde nettopp det nå i sommer, da hun etter noen uker med døtrene, skulle være igjen på Hankø helt alene.

– På forhånd uttalte hun jo faktisk til NRK at hun gledet seg til å få litt alenetid. Kanskje drømmer Märtha om et mindre feriested i nærheten av foreldrene på Tjøme, der hun jo selv hadde alle sin barndoms somre. Dessuten er det jo rikelig med plass i gjestefløyen på Mågerø, der hun og døtrene alltid er like velkommen.

– Vemodig

Se og Hør skriver at verdien på eiendommen anslås til 70 millioner kroner. Totland gjetter ikke salgssum, men sier at Bloksberg er mye verdt.

– Det praktfulle anlegget på Hankø med hovedhus og gjestefløy, båthus og flytebrygge – i tillegg til skjermet utendørs svømmebasseng med eget badeanlegg på den store tomten – har naturligvis en stor økonomisk verdi. Men med sin spesielle historie og tilknytning til kongefamilien gjennom tre generasjoner, har eiendommen naturlig nok også en stor affeksjonsverdi.

Totland, som har fulgt kongefamilien tett i mange tiår, innrømmer at han synes det er trist at eiendommen nå skal skifte eier.

– Det er litt vemodig at kong Olavs kjære, gamle feriested nå forsvinner ut av kongefamilien. Jeg håper vel kanskje at noen av gamlekongens etterkommere i Ferner-familien eller Lorentzen-familien nå vurderer å kjøpe stedet.

Han skal stå for salget

Det er advokat og luksusmegler advokat Torbjørn Ek som skal stå for salget.

– Det kan jeg bekrefte, svarer Ek når VG ringer.

– Noe mer enn det kan jeg ikke si – det er litt for tidlig, sier advokaten, som har mer enn 30 års erfaring innen boligeiendom.

Hva kongehuset tenker om feriestedet gjennom generasjoner nå forsvinner ut av familien, er uvisst.

– Slottet har ingen kommentar, sier assisterende kommunikasjonssjef Sven Gjeruldsen.

Da kong Olav gikk bort i 1991, arvet kong Harald feriestedet. Kong Harald skal allerede da ha bestemt at landstedet på Hankø en gang i fremtiden skulle tilfalle prinsessen. Kongen engasjerte advokater for at datteren skulle overta millioneiendommen før utgangen av 2001, da den nye arveavgiften ble innført. Slik unngikk Märtha Louise millionkrav fra Staten.