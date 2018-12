HAR FÅTT NOK: Runar Søgaard. Foto: NTB SCANPIX

Runar Søgaard ut mot «uærlige, usle og late journalister»: - Har fått nok

Runar Søgaard beveger seg på høyreekstremistenes arena, mener mediesjef som har anmeldt ham. Selv har Søgaard fått nok av «usle», «late» og «venstrevridde» reportere.

Runar Søgaard (51) fra Kongsvinger er igjen et hett navn, 18 år etter at forholdet hans til popstjernen Carola Häggkvist tok slutt.

Nå er han i konflikt med Hall Media, utgivere av Jönköpings-Posten – og især en av avisens reportere.

Journalisten skrev om at Søgaard ikke hadde betalt en regning på 50.000 kroner, for leie av et lokale hvor han intervjuet Sverigedemokratenes leder, Jimmie Åkesson.

Søgaard svarte med å skjelle ut journalisten på Facebook , og er politianmeldt for trusler og bildetyveri .

I et senere Facebook-innlegg kommer Søgaard med en rekke karakteristikker av Jönköpings-Postens reporter.

«Uærlig», «ussel», «falsk», «løgnaktig».

Han skriver at han «har fått nok».

«Nok av late, venstrevridde aktivister og journalist-drittunger som forsøker å finne personer og vinklinger som kan sørge for maksimalt med klikk på deres konstruerte og fabrikerte artikler på andres bekostning.»

– Må stoppes

Når VG spør Søgaard om ikke dette er litt vel tungt skyts fra en kjendis mot en enkelt journalist, sier han seg ikke enig.

– Nei, jeg synes ikke det. Journalisters oppgave er å granske, få tak i fakta. Da må også uærlige, usle og late journalister stoppes, og tåle å høre sannheten og virkeligheten.

– Burde du ikke heller gått ut mot Hall Media, avisen eller dens redaktør?

– Det er ikke Hall Media som har skrevet artikkelen, det er ikke Hall Media som har bilde av seg selv under artikkelen på nettet. Det er journalisten.

– I enhver avis er det redaktør som har publiseringsansvaret?

– Det er den som skriver som holder i pennen.

– Så du mener det er riktig å gå ut mot den enkelte journalisten?

– Ja. Når det er juridiske handlinger, er det alltid mediehuset eller ansvarlig utgiver man skal rette seg mot. Men når det gjelder å gå imot uærlighet og dårlig arbeid er det journalisten som bør svare for seg.

Skyting av kneskåler

Søgaard fikk massiv støtte av sine nesten 6000 følgere på Facebook. En av dem skrev at reporteren burde få sine kneskåler skutt av.

Enkelte kommentarer er fjernet; flere av disse inngår i Hall Medias anmeldelse. Søgaards innlegg med bilde av journalisten er i skrivende stund ikke fjernet.

– Hva tenker du om kommentarene som ble publisert under ditt innlegg?

– Jeg prøver alltid å følge med på kommentarer som kommer inn. Men det har jo eksplodert dette, det er mange som følger meg. Jeg har blokkert personer, og har skrevet at man skal holde en fin og respektfull tone i sine kommentarer. Det synes jeg er en selvfølge, selv om man er uenige.

– Synes du noen burde skyte av journalistens kneskåler?

– Nei, selvsagt ikke. Jeg tok kontakt med hun som skrev den kommentaren, og hun var veldig lei seg for den. Det finnes ingen unnskyldning for slike kommentarer, de er forkastelige.

– Du skrev at det var tung medisinering som gjorde at du ikke fikk fulgt godt nok med på kommentarene?

– Prøv å ta åtte morfintabletter om dagen, og se hvor våken du er! Haha.

– Så du gikk på morfin da dette pågikk?

– Jajaja.

– Hvordan er det å skrive et slikt innlegg på morfin?

– Jeg skrev ikke innlegget da jeg gikk på morfin. Innlegget skrev jeg 6. november. Men jeg fikk et «setback» et par dager etterpå, som tvang meg til å begynne på morfin igjen. Det er ingen unnskyldning for at jeg ikke tok bort kommentaren, men det er en forklaring. Hadde jeg sett den, hadde jeg selvsagt tatt den bort.

Gjenerobre makten

På Søgaards Facebook-sider – en privat og en offisiell – kommer det frem et sterkt politisk engasjement, med kraftig Sverigedemokratene-klang og tilhørende spark mot svenske myndigheter og medier.

I et innlegg fra juni erklærer han at «journalismen er død» . Der skriver han blant annet at journalister prøver febrilsk og krampaktig å kalle sitt eget folk rasister og nostalgikere.

– Takket være sosiale medier kan folket gjenerobre makten fra uærlige journalister og stemme ut maktsyke politisk korrekte politikere, melder Søgaard.

– Bygger illusjon

Marie Johansson Flyckt i Hall Media er ansvarlig utgiver for Jönköpings-Posten. Hun mener at Søgaard her befinner seg på høyreekstremistenes arena, og bruker retorikk av typen hvor man beskylder motparten for å gjøre akkurat det man selv gjør.

– Det er interessant hvordan ekstreme høyre har begynt å bruke venstresidens retorikk for å bygge opp en illusjon av at man verner om «folkehjemmet» og folket, når det man egentlig gjør er å romantisere bildet av hvordan Sverige var på femtitallet. På den arenaen spiller Søgaard i sitt innlegg, sier Flyckt.

– At journalistikken skal være død er en myte, den er mer levende og nødvendig enn noensinne og stimuleres av alle utfordringer den utsettes for. At journalistikken diskuteres mer enn noen gang er et bevis på det, legger hun til.

Runar Søgaard ler av påstanden om at han går i høyreekstremt territorium i sine innlegg.

– Jeg vil vel beskrive meg selv som moderat konservativ.

Han forteller at han først ble ordentlig politisk engasjert i fjor, på grunn av samfunnsutviklingen i Sverige, både i politikk og media.

Søgaard siterer en norsk bekjent på dette: «Det som anses som normalt i Norge, anses som rasistisk i Sverige.»

– Det synes jeg er en god beskrivelse av forskjellen på Norge og Sverige.

Vekkelsesmøte

Turneen han gjennomførte med Sverigedemokratenes leder i valgkampinnspurten i høst var titulert «Runars vekkelsesmøte med Jimmie Åkesson».

Ikke en politisk markering fra Søgaards side, hevder han.

– Nei, overhodet ikke. Fra min side var det et talkshow-format. Tittelen var bare et ordspill, hehe. Som jeg gjorde klart underveis, stemmer jeg ikke på Sverigedemokratene. Men jeg har vært veldig nysgjerrig på Åkesson som person, for han får jo aldri snakke ferdig i svenske medier, verken om sin politikk eller sine verdier

Søgaard sier at det ikke er så ofte han føler seg dårlig behandlet av media.

– Men man har lært seg gjennom årene at de selger aviser ved å ha meg på forsiden. Så noen ganger føler jeg at jeg har blitt ansett som fritt vilt de kan skrive hva de vil om. Det har vært for mye løgn og usannhet over lengre tid. Jeg har fått nok, og kommer til å belyse og besvare ting på sosiale medier fremover

– Mener du at media er for venstrevridd og at det går ut over deg?

– Det er en stor debatt. Men det er et faktum alle som sysler med media vet, at en overveldende majoritet av journalister sympatiserer i retning venstre, ikke høyre.