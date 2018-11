Kjendisene flykter fra storbrannene: - Er i ferd med å miste huset mitt

31 personer er bekreftet døde i brannene som herjer i California. Kjendisbyen Malibu hvor superstjerner har giganthus på rekke og rad, er hardt rammet.

12.11.18 07:44

I helgen måtte One Direction-medlemmet Liam Payne innrømme at flammene var i ferd med å ta huset hans i Malibu.

– Jeg tror jeg er i ferd med å miste huset mitt. Det som verre er, mennesker har tragisk nok mistet livet, skriver Payne på Instagram.

I Malibu bor noen av de største Hollywood -stjernene. Hele byen har fått beskjed om å evakuere, og flere av de største kjendisene risikerer også å miste sine luksusboliger, som Robin Thicke.

Miley Cyrus har mistet huset sitt, men skriver at kjæresten og alle kjæledyrene kom seg ut.

Lady Gaga har også andre ting å tenke på nå enn suksessen med «A Star Is Born».

«Pirates of the Caribbean»-helten Orlando Bloom har levd i spenning i helgen med tanke på om han har huset intakt eller ikke i neste uke.

Cher har i en serie Twitter-meldinger uttrykt bekymring både for sitt eget hus, for Malibu der hun har bodd i mer enn 45 år og for alle som er rammet.

Huset til Catilyn Jenner har tidligere blitt meldt nedbrent, men stjernen har i natt kommet seg tilbake til området - og huset står fortsatt.

– Huset vårt greide seg. Du ser at åsene er helt nedbrent. De er stekt, sier Jenner i en instagram-video.

Charlie Sheen måtte fredag ty til sosiale medier da han ikke fikk kontakt med sine foreldre.

Den vel så berømte skuespillerfaren, Martin Sheen, svarte på lørdag via Fox 11, skriver US Weekly .

– Men det er små sjanser for at huset vårt fremdeles står, sa Martin Sheen til radiokanalen.

Iggy Azalea er på sin side en av de heldige, om vi kan bruke det uttrykket. Hun fikk i helgen beskjed om at huset hennes er intakt.

Myndighetene i California har så smått begynt identifiseringsarbeidet av de foreløpig 25 omkomne , men sier at det kommer til å ta lang tid.

– Det eneste vi har å gå etter er bein og beinrester, sier Kory Honea, sheriff i Butte County til The Guardian .