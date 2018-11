ARRANGERER «FREDSFEST»: Fra venstre: Jan Fredrik Karlsen, Nobelkomite-leder Berit Reiss-Andersen, sekretær Olav Njølstad og finansmann Arthur Buchardt (bysten av Alfred Nobel i bakgrunnen). Foto: Helge Mikalsen/VG

Slik blir utendørskonserten «Nobels Fredsfest»

Feiringen av Nobels fredspris er i år planlagt som en stor utendørskonsert på rådhusplassen i Oslo – med bare norske artister. Den «betydelige» regningen dekkes av ni sponsorer.

Publisert: 22.11.18 21:46

– Dette blir et kjempespennende eksperiment, hvor vi skal feire og hylle årets fredsprisvinnere, sier leder av Nobelkomiteen Berit Reiss-Andersen til VG.

Torsdag var det komplette artistlisten for festen klar.

Her er alle artistene som skal opptre på «Nobels fredsfest»:

Eivind Buene

Eva Weel-Skram

Kurt Nilsen

Christel Alsos

Amanda Delara

Fargespill

Freddy Kalas

Matoma

Vamp

Wenche Myhre

Ella Marie

DDE

Julie Bergan

Kåre Magnus Bergh og Silje Nordnes er konferansierer

I et møte på Nobelinstituttet torsdag møtte Reiss-Andersen og sekretær Olav Njølstad i Nobelkomiteen finansmann Arthur Buchardt , som har tatt initiativ til årets feiring – sammen med kreativ leder for konserten, Jan Fredrik Karlsen.

Til stede på planleggingsmøtet torsdag var også representanter fra selskapene som bidrar økonomisk til årets konsert: Aker BP, Telenor, Hydro, Yara, Orkla, Hunt, PwC og AB Invest. Arctic securities er også med på spleiselaget.

Det var i juli i år at det ble kjent at den tradisjonelle Nobelkonserten ble avlyst, som følge av dårlig økonomi og at hovedsponsoravtalen med Cisco tok slutt i 2013.

– Det er bare i Norge man kan finne på å ha en utendørskonsert i desember. Vi har en kultur for å være utendørs, og dette blir en annerledes og mer nedpå måte å feire på enn de tidligere konsertene, sier Reiss-Andersen til VG.

Prisvinnerne Nadia Murad og Denis Mukwege kommer til å være til stede på utendørskonserten søndag 9. desember, bekrefter hun.

– De skal få kjenne varmen fra folk. De vil sitte sammen med vertskapet, og komme opp på scenen til slutt. Jeg tror det blir kjempefint, og jeg er vilt begeistret, sier Reiss-Andersen.

Finansmann Arthur Buchardt beskriver arrangementet som en dugnad, og sier det er plass til 12.000 under årets konsert som i tillegg blir sendt på NRK.

– Menneskemengden utendørs vil nok gi feiringen en ny dimensjon for vinnerne, sier han.

Hva koster det?

– Budsjettet er betydelig, sier Buchardt.

Jan Fredrik Karlsen understreker at det blir billigere enn tidligere konserter, og sier at alle artistene får betalt en lik symbolsk sum for å være med.

Billettene til «Nobels Fredsfest» er gratis, men må reserveres. Etter planen blir billetter lagt ut på konsertens Facebook-side førstkommende mandag.