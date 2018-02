Prins Henriks helsetilstand forverret – kongefamilien på sykehusbesøk

Publisert: 10.02.18 16:04

Hele den danske kongefamilien har samlet seg på Rigshospitalet i København, hvor prins Henrik er innlagt. Prins Henriks storesøster er imidlertid ikke i form til å besøke sin bror.

I går publiserte kongehuset i Danmark en pressemelding om at tilstanden til dronning Margrethes ektemann, prins Henrik, er alvorlig forverret.

I dag har dronningen, kronprinsparet, prins Joachim, prinsesse Marie og alle barnebarna ankommet det danske rikshospitalet hvor prinsen er innlagt, skriver den danske avisen Ekstra Bladet.

Ifølge avisen er dette første gang hele den danske kongefamilien har blitt sett sammen på Rigshospitalet.

– Meget bekymret

I 2015 besluttet prins Henrik å pensjonere seg . Dette har ført til usikkerhet rundt hva som vil skje om prinsen dør.

Avisen Berlingske Tidende har snakket med prins Henriks nevø, Guillaume Bardin, som er sønnen til prinsens storesøster, Françoise Bardin. Hun er ifølge sønnen meget bekymret for sin bror.

– Min mor har mistet sin stemme, så hun kan ikke snakke, men hun er meget bekymret for prins Henrik og meget lei for at hun ikke helsemessig er i stand til at reise til Danmark, sier Guillaume Bardin til avisen.

Françoise Bardin er én av prins Henriks åtte søsken, hans lillesøster, Catherine de Monpezat, er på vei til Danmark for å besøke sin syke bror, skriver Berlingske Tidende.

Kongehuset ønsker ikke å utdype årsaken til at prins Henrik har blitt dårligere.

For bare en uke siden ble det meldt at han skulle behandles for en lungebetennelse, og at han etter dette kom til å oppholde seg på Fredensborg Slot nord på Sjælland.