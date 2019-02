RETURNERER: «The L Word»-oppfølgersesongen er ventet innen utgangen av året. Foto: James Dittiger / Showtime Networks

«The L Word» gjenopplives

Den populære TV-serien om en gruppe homofile kvinner får en oppfølgersesong ti år etter at finalen gikk på lufta.

Publisert: 01.02.19 10:00 Oppdatert: 01.02.19 10:10







Torsdag morgen bekreftet kabelnettverket Showtime at det blir en ny sesong med jentegjengen i «The L Word», skriver blant andre Hollywood Reporter. Gjennom seks sesonger, fra 2004 til 2009, fikk seerne et innblikk i karakterenes sex-liv, kjærlighetssorg og karriere på østsiden av Los Angeles.

Allerede sommeren 2017 ble det annonsert at en ny sesong av den prisvinnende serien var i arbeid. Nå er det imidlertid bekreftet, og den syvende sesongen er ventet på skjermen innen utgangen av året. Sesongen vil ha åtte episoder.

Sjekk ut VGs nye TV-guide for info om hvor du kan strømme de første seks sesongene.

Ilene Chaiken, som har bidratt til å skrive de første seks sesongene, returnerer også til serien. Med seg har hun Marja-Lewis Ryan som vil være ansvarlig produsent.

Vulture skriver at seerne får et gjensyn med skuespillerne Jennifer Beals, Katherine Moennig og Leisha Hailey, som også vil bidra som produsenter. Showtime forteller at seerne også får vi kjent med en ny generasjon av LGBT-karakterer (lesbiske, homofile, bifile og transseksuelle), som prøver å lykkes i LA.

– Programmet vår både underholdende og gjorde en forskjell da det først gikk på Showtime, og vi er sikre på at den nye versjonen vil gjøre det og mer i 2019, sier president for Showtime, Gary Levine, under lanseringen.