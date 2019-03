FLYKTNING: Walid Almasri kom til Norge som flyktning som åtteåring. Foto: Anniken Aronsen/VG

«Paradise»-Walid vokste opp med krig og fattigdom: – Norge er fantastisk

CAREYES, MEXICO (VG) Walid Almasris (23) første åtte leveår var preget av flytting, dårlige levekår og usikkerhet. Først da han kom til Norge følte han seg hjemme.

Den sprudlende, energiske 23-åringen tok med seg masse humor og selvtillit i bagasjen da han sjekket inn på «Paradise Hotel» tidligere i år. Fram til han begynte på ungdomsskolen var han imidlertid introvert og usikker.

– Fra jeg var liten har jeg alltid blitt mobbet. Jeg turte ikke å snakke med hverken jenter eller gutter. Jeg følte meg feit og stygg og hadde briller. Alt var jævlig, på barneskolen var alle ute etter å ta meg, det var veldig vanskelig, forteller han åpenhjertig fra en sofa mens solsteiken i Mexico tvinger fram noen svetteperler.

Ville splitte familien

Først da han etter 8. klasse flyttet til Lørenskog, falt livet på plass. Barndommen var langt fra bekymringsløs. Han ble født i Romania hvor økonomien gjorde det vanskelig for den lille familien på tre. De flyttet til farens hjemland etter to år.

– I Palestina var det mye krig, så etter et år flyttet vil tilbake til Romania, forteller han.

Etter kort tid forsøkte familien å komme seg til Danmark, hvor de hadde slektninger.

– Vi bodde der i fire år, i et rom på fem ganger fem meter, hvor det var forferdelige tilstander. Vi måtte dele do, vi måtte dele alt. Alt det livet norsk ungdom har, det kan ikke sammenlignes med hvor jævlig det var, forteller Almasri.

I Danmark fikk han en lillesøster. Han forteller at familien opplevde mye rasisme under tiden i Danmark, og at det krevde mye å komme seg gjennom det. Da han var åtte år fikk de den knusende beskjeden:

– Danske myndigheter bestemte seg for å splitte familien. De sa at jeg og mamma skulle tilbake til Romania, og at faren og lillesøsteren min måtte til Palestina. Det var uaktuelt.

Tatt godt imot i Norge

Familien bestemte seg for å dra samme kvelden. De forlot tingene sine og satte seg på nattoget til Sverige. Deretter gikk turen til Norge. Der fikk de plass på en innflytningscamp, hvor de bodde et par måneder.

– Vi ble veldig godt tatt imot, det var deilig at noen endelig brydde seg. Så fikk vi flytte til Kvinesdal, og det var da vi skjønte at Norge er fantastisk, det vakreste landet i verden. Vi fikk eget bad, eget rom, vi fikk så mye som vi aldri har hatt. Ja, det er småting vi er vant til nå, men når du er vant til å ha så lite, så blir det så stort, sier 23-åringen.

Først da de kom til Kristiansand kort tid senere fikk de opphold og norsk statsborgerskap.

– Da ble vi norske, og følte oss norske. Ja, jeg har røtter fra Romania og Palestina, og jeg ser ikke typisk norsk ut, men jeg er norsk innerst inne. Den følelsen er så deilig, forteller han og smiler.

I Norge fikk Almasri også en lillebror. De tre søsknene er alle født i ulike land.

Sammen flyttet familien altså til Lørenskog da Walid var i tenårene.

– Jeg ville aldri ha endret min livshistorie. Hvis jeg hadde vokst opp på et fint sted i Lørenskog og hatt en vanlig barndom, ville jeg ikke vært den jeg er i dag. Jeg har møtt så mange forskjellige mennesker at ingenting er overraskende lenger. Man må vokse opp fortere enn alle andre. Alt jeg har, har jeg måttet jobbe for selv. Jeg er veldig stolt av det, uansett om det har vært jævlig.

Hyller foreldrene

Han er opptatt av å få folk rundt seg til å smile og le, og ønsker etter hvert å kunne leve av musikk. Han håper at «Paradise Hotel»-deltagelsen kan hjelpe ham med å nå det målet. Hjemmefra har han full støtte i å delta i realityserien.

– Jeg tror jeg har verdens kuleste foreldre. De ble glade. Jeg tror de skjønner at dette er stort for meg. De er på min side uansett. Jeg er veldig heldig som har så fantastiske foreldre, fordi de skjønner at det er viktig for min karriere og glede å få opplevd dette, roser han.

– Galskapen har jeg fra dem, de er de kuleste menneskene!

