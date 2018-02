NYSINGEL: Frank Løke og kona Anette har gått fra hverandre etter 15 år. Nå ser «Farmen kjendis»-deltageren fremover. Foto: Hansen, Frode

Frank Løke til VG: – Bruddet hadde ingenting med «Farmen kjendis» å gjøre

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 20.02.18 12:38 Oppdatert: 20.02.18 14:22

RAMPELYS 2018-02-20T11:38:01Z

Nysingle Frank Løke snakker ut om samlivsbruddet med kona Anette. – Det er en trist situasjon, men jeg må bare se fremover, sier han.

Tirsdag kom nyheten om at det 15 år lange forholdet mellom «Farmen kjendis»-deltager og tidligere håndballspiller Frank Løke (38) og kona Anette (32) er over.

– Alle forhold går opp og ned. Vi har hatt problemer tidligere som vi har klart å løse, men denne gangen klarte vi ikke å ordne opp. Det er en prosess som har pågått i lang tid, sier Frank til VG.

Det var Se og Hør som først omtalte bruddet. Ifølge ukebladet blir Frank nå værende på gården i Stokke utenfor Tønsberg, en gård som har vært i Franks familie i generasjoner. Og etter hva VG kjenner til, var det for om lag én måned siden at Anette flyttet ut fra gården.

Gjennom «Farmen kjendis» har Frank vært gjennom en mildt sagt hektisk vinter. 38-åringen har fått mye oppmerksomhet, og kranglene med spesielt kjendisstylist Erlend Elias og tidligere «Top Model»-deltager Maiken Wahlstøm Nilssen har skapt overskrifter.

– Har all ståheien rundt «Farmen kjendis» noe av skylden for at det ikke fungerte for dere?

– Nei, bruddet har ingenting med «Farmen kjendis» å gjøre. Dette er som sagt en greie som har pågått lenge. Det er en selvfølgelig en trist situasjon, men jeg må bare se fremover, forteller Frank, som sammen med Anette har to døtre på henholdsvis 4 og 11 år.

Og nettopp døtrene er de aller viktigste for Frank slik situasjonen har blitt.

– Det er viktig for meg å tenke på barnas beste, og at de rundt meg har det bra. At barna vokser opp i like trygge omgivelser som jeg selv vokste opp i, at familien står sammen i motgangen. Det er ikke unormalt å gå igjennom en skilsmisse, og da handler det om å ha en god dialog med barna underveis, sier den tidligere håndballspilleren, som innrømmer at det å bli singel i en alder av 38 er en «ny tilværelse».

– Men jeg tenker ikke så mye over det å plutselig være alene. Barna kommer først. Jeg tenker fremover, og mener at vi skal komme styrket ut av det. Dette skal vi fikse.

Han ser ikke for seg en ny kjæreste med det første.

– Nei, det beste er nok å komme ut av denne prosessen før man går inn i noe nytt. Jeg har ingen nye i kikkerten, forteller Frank, som ikke ønsker si noe om hva Anette synes om den mediestormen som har vært rundt ham de siste månedene.

– Nei, det kan jeg ikke kommentere, sier den nysingle «Farmen kjendis»-deltageren til VG.

VG har vært i kontakt med Franks kone Anette, som ikke ønsker å kommentere bruddet.