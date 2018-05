GARASJEBAND: Tre av medlemmene i Stortingets garasjeband: f.v Eivind Lien som Knut Arild Hareide, Marie Risan som Trine Skei Grande og Jonas Rønning som Trygve «Slagsmål» Vedum. Foto: KREATIVT KONTOR

Showanmeldelse «Hønefossrevyen flytter inn»: Løse fugler og kåte politikere

Publisert: 01.06.18 00:20 Oppdatert: 01.06.18 00:38

HØNEFOSS(VG) Settingen er jovial, energien er upåklagelig og fintene mot trønderpolitikers kåtskap er frodig frekke.

5

Den årlige Hønefossrevyen er i gang, og har etter 18 år beveget seg fra telttilværelsen til et nytt underholdningshus i byens sentrum – Gledeshuset.

FAKTA «Hønefossrevyen flytter inn» GLEDESHUSET, HØNEFOSS Regi, manus: Bror Andersen, Jonas Rønning: Kapellmester: Jørn Dahl Med: Jonas Rønning, Morten Grøtnes, Anne Sem-Jacobsen, Marie Risan, Eivind Lien

Dette skal bli den godt samkjørte gjengens nye lekestue. Og gjengens muntre grunntone har definitivt blitt med på flyttelasset. Tonen består i humoristisk timing og variasjon, kombinert med musikalsk teft.

Politikere har de ved gjentatte anledninger høyst vellykket parodiert. I år har de mye å fråtse i når det gjelder politikeres aktive liv både i og utenfor den politiske manesje, noe de gjør med frekkhetens og humorens nådegave, både verbalt og musikalsk. Gjennom Stortingets garasjeband «Me Too» defineres et par trønder-politikeres utenomparlamentarisk oppførsel med sann svir.

Den samme velformulerte sans for politikerstikk er flirfullt tilstede i «Ringerike Trekkfuglklubb» som orienterer om dette nye Gledeshuset og potensielle løse og mindre løse fugler som kan risikere å lande i våtmarksområdet rundt bygningen.

Knehøne, lårhøne, røy, en hækkespetter fra Russland en papegøye fra Amerika – en lattergal fra Senterpartiet , og en kaksesmekker – også han fra Senterpartiet. Sistnevnte er også sentral i sketsjen «Åsted Norge» – der man på en absurd komisk måte «oppklarer» mysteriet rundt en beryktet hyttetur – også den med trønderske politikere!

Alt er dog ikke politikk. Den veldrevne kvintetten krydrer årets sommershow med sprelske innfall av høyst ulik karakter, som klart preges av boblende idérikdom. I et nummer kalt «Kor-Vanskelig» raljeres det over dagligdagse problemer som passord-veldet i den digitale verden – til den supre, men krevende «Bohemian Rhapsody», signert Freddy Mercury og Queen.

Ypperlig utført!

I et annet nummer blir en parodi på gjengens egne mødre en frodig selvironisk affære med en salig blanding av humor og omtanke.

Om jeg sier at det er noe godt og gammeldags over årets sommershow i Hønefoss, så er det ment i positiv forstand. «Gammeldags» i denne sammenheng betyr at showet er snekret sammen av godt og i stor grad spenstig revymateriale hva teksten angår.

De tøyser og tuller, men detaljene er gjennomtenkte slik at platthetene uteblir. Det er godt gjort å holde koken i snart 20 år med nesten samme revygjeng – og det er godt, for publikum, at de leker seg fram med humoristisk takt og tone.