SKJULT KAMERA: Marna Haugen Burøe har måttet gjennomgå mye på ektemannen Ørjans Instagram den siste tiden. Foto: Odin Jæger

Komiker Ørjan Burøe om videosuksess: – Noen synes det er dårlig gjort

Publisert: 02.06.18 10:08

Ørjan Burøe (43) og kona, bloggeren Marna Haugen (36), går viralt over hele verden.

Ørjan Burøe har den siste tiden lagt ut flere videoer på sin egen Instagram, der han bedriver «pranks» med kona, «Bloggerne»-profil Marna Haugen Burøe. I videoene aner Marna tilsynelatende fred og ingen fare når komikeren sniker seg innpå henne og overrasker henne med et glass vann, eller en bløtkake, i ansiktet.

Videoene har spredd seg som ild i tørt gress, og har nå visningstall i millionklassen.

– Jeg har verdens vakreste og morsomste kone og har alltid tenkt at det var et spørsmål om tid før hun skulle gå viralt over hele verden, sier Ørjan Burøe lattermildt til VG.

Ifølge Burøe-leiren er det først og fremst i USA at videoene sprer seg raskest.

– Dette er helt vilt. Totalt er det fem videoer ute. Og det er over 12 millioner visninger på under to døgn, forteller manager Erland Bakke.

Men det er ikke alle som tar klippene med et smil.

–Noen syntes det er dårlig gjort mot Marna. Det er det jo, men herregud så gøy. Grunnen til at jeg startet med dette er fordi det er gøy og fordi ingenting gjør meg mer glad enn å høre latteren til Marna. Selv om det tok litt tid i dette tilfelle. At det nå går viralt i tillegg er bare en stor bonus, mener Burøe.

Nå er han, ifølge manager Erland Bakke, i dialog om å få medvirke i anerkjente talkshow på den andre siden av Atlanteren - selv om det ikke er alle som tror at Marna går like fem på som det ser ut til i videoene.

– La de tro hva de vil. Marna er riktignok en god skuespiller, men så god er hun ikke, sier 43-åringen til VG.