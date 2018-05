MILLIARDÆR: Den avdøde artisten Prince etterlot seg en milliardformue da han gikk bort. Foto: DANNY MOLOSHOK / TT / NTB scanpix

Princes dødsbo avviser krav fra «ukjent datter»

Publisert: 29.05.18 19:12

RAMPELYS 2018-05-29T17:12:38Z

Hevder hun er superstjernens datter og arving- avvises fordi hun er for sent ute.

Snowe Melinda Saxman er kvinnen som har dukket opp ut fra intet og hevder hun er artisten Prince sin ukjente datter. Ifølge Saxman er hun Prince sin bortadopterte datter, og 18. mai i år sendte hun inn krav til dødsboet om deler av arven.

Ifølge boet sendte hun inn kravet nøyaktig én dag for sent. 18. Mai 2017 informerte de om at alle mulige arvinger måtte melde seg innen et år, Saxmans krav kom dermed en dag for sent.

I tillegg til det mener de det er lite sannsynlig at hun i det hele tatt er Princes barn, og hadde hun vært det, ville hun uansett ikke hatt noe krav på pengene Prince etterlot seg. I Minnesota har nemlig ikke barn som er adoptert bort rett på arv fra biologiske foreldre.

Saxman føyer seg inn i rekken av de mange som har kommet frem etter stjernens død og hevdet å ha rettmessig krav på arv fra Prince.

En dommer i delstaten Minnesota avviste i august 2016 kravet fra 29 personer som mente at de var arvinger til milliardformuen etter artisten.

En av dem er en kvinne som påsto hun hadde vært gift med Prince, men at CIA hemmeligholdt vigselsattesten.

Samtidig bestemte dommeren, Kevin Eide, at seks personer som det hersker liten tvil om at er Prince sine søsken, halvsøsken og andre arveberettigede slektninger, for sikkerhets skyld må gjennomgå genetiske prøver og tester, for å slå fast at de virkelig er i slekt med den avdøde artisten.