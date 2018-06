HAR NY KJÆRESTE: Komiker Cecilie Steinmann Neess. Foto: Therese Alice Sanne

Cecilie Steinmann Neess (30) har fått seg kjæreste

Publisert: 06.06.18 11:34 Oppdatert: 06.06.18 11:47

RAMPELYS 2018-06-06T09:34:25Z

Komikeren røpet på radio at hun har funnet drømmemannen.

Det skriver P4 , som hadde Cecilie Steinmann Neess som gjest på kanalens radiofrokost onsdag morgen.

– Nå har det seg slik at jeg har funnet drømmemannen. Han er helt skjønn, sier hun til kanalen.

Hun røper ikke hvem han er, fordi hun etter eget sigende liker å være litt privat.

Men at hun har lett etter kjæreste en stund, det er hevet over en hver tvil. Hun har tidligere uttalt i «En kveld hos Kloppen» på TV 2 at hun aldri har hatt en ordentlig kjæreste.

– Det er vel fem-seks år siden jeg hadde kjæreste tenker jeg. Om ikke enda lenger, sa hun hos Kloppen i 2016.

Steinmann Neess har fått sitt gjennombrudd som komiker de siste årene, blant annet gjennom forestillingen «Latter på latter», sammen med Hege Schøyen og Linn Skåber. Hun har også ledet Gullruten, i 2015 sammen med Jacob Schøyen.

Hun har jødisk bakgrunn og er vokst på østkanten i Oslo. Hun er barnebarn til Samuel Steinmann , en av de få norske overlevende fra holocaust.