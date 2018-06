SMÅPRAT: Svigerinnene Kate og Meghan småprater på balkongen mens hertug Harry (t.h) og prins Charles’ kone, Camilla (t.v.), som er hertuginne av Cornwall, følger med på samtalen. Foto: Yui Mok /AP

Her debuterer Meghan på slottsbalkongen

Publisert: 09.06.18 20:43

Det var trangt på balkongen på Buckingham Palace da dronning Elizabeth feiret 92-årsdagen sin på lørdag. For første gang var også Meghan, hertuginne av Sussex, å se her.

Hun og Harry så avslappet og lykkelige ut der de sto sammen med blant annet William og Kate og en rekke unge kongelige, melder Daily Mail.

Ifølge avisen ryktes det at Meghan og Harry, som giftet seg 19. mai, skal ha vært på bryllupsreise i Mayo i Irland.

Dronningen, som viste seg uten solbriller etter en grå stær operasjon for tre uker siden, smilte bredt da hun så barna Charles, Andrew og Anne samt barnebarnet William ri forbi vognen hun satt i under militærparaden. Denne kalles Trooping the colour og finner hvert år sted på dronningens bursdag.

Etterpå var det samling på balkongen på Buckingham Palace. Prins Philip, som i fjor trakk seg tilbake fra offentlige oppdrag, deltok ikke. Han fyller for øvrig 97 på søndag.

Fra balkongen kunne de kongelige se en oppvisning av det britiske flyvåpenet og luftakrobatene the Red Arrows.

Daily Mail skriver at Meghan hadde på seg en kjole fra Carolina Herrera og en hatt av Philip Treacy mens Kates kjole var designet av Alexander McQueen mens hatten kom fra Juliette Botterill.

Under prosesjonen ble en 51 år gammel kvinne pågrepet etter at hun kastet noe mot paraden, melder BBC.