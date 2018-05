GIFTEKLARE: Prins Harry og Meghan Markle gifter seg førstkommende helg. Foto: BEN BIRCHALL / POOL

Thomas Markle Jr. med nytt åpent brev til Meghan Markle

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 14.05.18 09:48

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-05-14T07:48:46Z

Meghan Markles halvbror legger seg langflat etter de sterke beskyldningene mot halvsøsteren.

Det er under to uker siden at «Suits»-skuespiller Meghan Markles (37) halvbror, Thomas Markle Jr. (51), gjennom et åpent brev til magasinet In Touch Weekly langet ut mot sin halvsøster og advarte prins Harry (33) fra å gifte seg med henne.

– Ettersom tiden går mot ditt kongelige bryllup, blir det mer og mer klart at dette er den største tabben i den kongelige bryllupshistorien. Meghan Markle er helt klart ikke den rette kvinnen for deg, skrev Thomas Markle Jr. i brevet, der han hadde svært lite positivt å si om sin søster.

– Det er helt åpenbart at den lille tiden hun har fått som Hollywood-kjendis har gått til hodet på henne. Hun er en grunn, innbitt kvinne, som vil gjøre deg og din kongelig familiearv til en vits, utbasunerte han.

LES OGSÅ: Meghan Markle vil bli ledet til alteret av faren

Nå har 51-åringen skrevet et nytt brev, også denne gangen til In Touch Weekly. Nå modererer han seg imidlertid kraftig.

– Det sårer mine følelser at jeg ikke er invitert sammen med resten av familien. Men det er ikke for sent å sende meg og resten av familien en invitasjon, skriver han.

I det nye brevet beklager halvbroren sin ordbruk sist. Samtidig legger han ikke skjul på at han håper søsteren snur og inviterer ham til det gigantiske bryllupet førstkommende helg.

– Meg, jeg vet at jeg ikke er perfekt. Det er det ingen i familien vår som er. Men god, dårlig eller perfekt - vi er den eneste familien du har.

– Beklager for at jeg luftet mine frustrasjoner, og at jeg skrev at Harry burde avlyse bryllupet. Men jeg var bare så skuffet og forvirret over ikke å bli invitert. Jeg ønsker dere virkelig alt det beste, skriver Thomas Markle Jr. i sitt siste brev.

Han understreker at alle familier bør stå sammen - uansett hva.

– Vi burde alle være der, sånn at vi kan vise vår kjærlighet og støtte deg på din bryllupsdag. For det er det familier gjør. For ikke å glemme det faktumet at det er lenge siden vi har sett hverandre.

Meghan Markle og prins Harry gifter seg i Windsor Castle utenfor London 19. mai.