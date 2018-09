AVLYSTE: Anna Rasmussen måtte i mai avlyse millionbryllupet for andre gang. Foto: Line Møller / VG

Anna Rasmussen fjerner navnet «MammaTilMichelle»

RAMPELYS 2018-09-04T19:07:37Z

«Jeg lovet meg selv at jeg aldri skulle gi meg på at det var varemerket mitt og ingenting annet enn det, men nå orker jeg ikke mer», skriver bloggeren.

Publisert: 04.09.18 21:07 Oppdatert: 04.09.18 21:32

Anna Rasmussen (22) velger å gå vekk fra navnet «MammaTilMichelle» som bloggnavn og fortsette videre med sitt eget navn. Det melder hun på bloggen .

« Mine dager som MammatilMichelle er over. Det er ikke meg lenger, og det er ikke den jeg vil være », skriver Rasmussen på bloggen.

Videre skriver hun at det har vært mye negativt fokus det siste året på at bloggeren bruker datterens navn.

« Jeg lovet meg selv at jeg aldri skulle gi meg på at det var varemerket mitt og ingenting annet enn det, men nå orker jeg ikke mer. Det er ikke verdt det lengre », fortsetter hun.

VG har vært i kontakt med Rasmussen, som ikke å kommentere saken utover det hun skriver i bloggen sin.

Navnendringen vil ikke påvirke selve bloggingen, hevder hun. Rasmussen legger til at bloggingen vil fortsette under det nye navnet - som da blir bloggerens eget navn. Hun hevder det aldri var vondt ment overfor datteren å bruke navnet hennes på bloggen.

« Jeg var 15 år når jeg laget bloggen. Det var aldri ment som noe vondt mot Michelle. Jeg mente aldri å bruke henne. Og jeg mener faktisk at jeg ikke har gjort det », skriver hun.

Et tøft år

VG skrev forrige uke at Rasmussen var den første bloggeren i Norge som ble ilagt et overtredelsegebyr på 100.000 kroner for brudd på markedsføringsloven. Bloggeren arrangerte ifølge Forbrukertilsynet flere konkurranser i vår uten å dele ut premier.

Tidligere i sommer innrømmet bloggeren at blogginntektene det siste året ikke har vært slik som de en gang var. Det påvirket millionbryllupet som ble avlyst for andre gang i mai. Rasmussen ble i tillegg vraket fra TV-serien «Bloggerne» uten å ha fått beskjed av TV 2.

Ifølge Rasmussen har oppmerksomheten blitt for mye for henne.

«Jeg pleide å elske den oppmerksomheten jeg fikk, både på godt og vondt. Det gjør jeg ikke lenger», skriver hun og legger til:

« Det siste året har jeg fått så mye hat som har påvirket det som jeg lovet bloggen aldri ville påvirke, nemlig privatlivet mitt .»