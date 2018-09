TILBAKE: Aune Sand ble forrige lørdag stemt ut av «Skal vi danse». Etter at Frank Løke ble kastet ut av programmet, er han imidlertid tilbake på parketten. Foto: Cicilie S. Andersen/VG

Aune Sand gjør comeback i «Skal vi danse»

RAMPELYS 2018-09-18T10:23:07Z

Aune Sand (52) returnerer til dansekonkurransen etter at Frank Løke ble tatt av programmet.

Publisert: 18.09.18 12:23 Oppdatert: 18.09.18 14:05

Mandag kom nyheten om at Frank Løke er blitt kastet ut av «Skal vi danse» etter sjokkstuntet han sto for i lørdagens direktesending - der han strippet ned til «Borat»-drakt - tilsynelatende uten at noen visste om det. Litt senere ble det klart at Aune Sand måtte forlate konkurransen.

Etter hva VG kjenner til gjør imidlertid Aune comeback i konkurransen som en konsekvens av dramaet rundt Løke. Nå bekrefter TV 2 også nyheten.

Ifølge en pressemelding fra kanalen ga Aune et kontant «ja» da han fikk spørsmål om å returnere til dansen. Reglene i «Skal vi danse» sier at når noen faller fra eller trekker seg, vil dem som sist røk bli spurt om å komme tilbake.

Også dansepartneren Ewa Trela er tilbake på parketten lørdag.

– Det er et eventyr å være tilbake, sier Aune Sand til kanalen.

Danseparet fikk spørsmålet om å returnere mandag kveld, og får derfor to færre treningsdager enn de andre parene.

Sand forlot «Skal vi danse» lørdag etter å ha ha fått færrest stemmer fra seerne. Det tok han imidlertid med et smil, og fortalte til VG at han følte seg heldig som hadde fått være med.

– Vi lever i et demokrati hvor vi får lov til å danse, det er ikke alle som kan det, sa han med et stort smil.

Lørdag blir det også et gjensyn med deltagere fra tidligere sesonger. Sand og Trela får med seg Linni Meister i dansen. Også Jorun Stiansen, Grunde Myhrer og Trude Drevland fra forrige sesong blir å se underveis i programmet.

Det har foreløpig lykkes VG å komme i kontakt med Aune Sand tirsdag formiddag.