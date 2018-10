NÆRT FORHOLD: Bestefar Arild Snøløs tok på seg papparollen for Amalie. De hadde et nært forhold fram til han døde kort tid etter 18-årsdagen hennes. Foto: Privat

Amalie Snøløs mistet bestefaren til ukjent kreft: – Han var min første farsfigur

OSLO (VG) «Skal vi danse»-Amalie (22) vokste opp uten sin biologiske far. Heldigvis hadde hun en bestefar som alltid stilte opp for henne.

Forrige lørdag hedret Amalie Snøløs bestefaren Arild under «Skal vi danse». Hun valgte å gønne på med en humoristisk og lystig dans. For det er sånn hun takler de vonde tingene.

Til tross for hyllesten til bestefaren, valgte seerne å sende Amalie ut av konkurransen. Da gjorde Aune Sand helomvending og ofret plassen sin for å gi Amalie en ny sjanse.

Døde av ukjent kreft

Fem år er gått siden bestefaren hennes ble syk. Legene trodde først det var noe galt med de hvite blodcellene. Så mistenkte legene leukemi. Til tross for behandling ble Arild bare sykere. Prøver fra Amalies bestefar ble sendt over hele verden for å finne ut hvilken type kreft han hadde, og norske leger stilte seg i kø for å bidra til å finne en ny kreftkur.

– Han ble veldig godt tatt vare på, men vi følte på at han var som en forsøkskanin, sier Amalie.

Til slutt viser det seg at han har kreft i immunforsvaret, og han gjennomgikk en benmargstransplantasjon med sin bror.

I april for fire år siden fikk familien beskjeden – Arild kom til å dø.

– Han hadde et siste ønske – å dø hjemme. Vi hadde ham hjemme den siste måneden, fikk feiret 17. mai og 18-årsdagen min og konfirmasjonen til kusinen min. Vi fikk gjort mange fine ting sammen, forteller Amalie.

Arild sovnet inn omkranset av familie i sitt hjem på Herefoss i Birkenes kommune. Han ble 56 år gammel.

Amalies første farsfigur

Amalie og moren vokste opp sammen med besteforeldrenes. Den biologiske faren var aldri inne i bildet.

– Han var den første farsfiguren før jeg fikk stefaren min.

– Det betyr selvfølgelig hele verden for min del. Det er absolutt ikke å forvente når mamma kommer hjem gravid som 18-åring og plutselig skal føde uten en mann på siden. At bestefar har tatt den synes jeg er helt fantastisk. Det sier veldig mye om han, og det store hjertet hans.

Bestefaren tok henne med på fisketurer, teltturer og hver onsdag ble hun med på å kjøre land og strand i lastebilen hans. Med «E6» og «Mustang Sally» på full guffe. Han var hennes største støttespiller i fotballkarrieren.

– Han var med på alt av fotballkamper. Han visste ikke hva fotball var i begynnelsen, men han satt der, studerte tabeller og spurte hva offside var, minnes hun og ler.

Stort savn

I ettertid har Amalie sett at bestefarens død gikk hardere inn på henne enn først antatt. Hun sov dårligere, ting ble vanskeligere å gjennomføre, og kroppen var sliten.

– Det er klart at man får påkjenning når noen dør. Jeg opplevde å få en sorgdepresjon uten at jeg visste det da, forteller hun åpenhjertig.

– Jeg savner han jo veldig mye. Jeg gråt ofte og var lei meg fordi han var borte, og tenkte at det ikke var sant, og at det var urettferdig. Men det er faktisk sånn verden er, den er urettferdig. Da er det så sykt viktig for meg at jeg har levd hver dag så godt jeg kan, sier 22-åringen.

Takknemlig for minnene

Tanken om alt de to kunne opplevd sammen om han fortsatt hadde vært her, streifer. Men Amalie forsøker å skyve dem bort.

– Jeg har fått muligheten til å skape mange minner. Tanken på hva som kunne skjedd videre, at han kunne blitt oldefar og sånne ting, kommer, men da havner man inn i den onde sirkelen, og jeg prøver å ikke ta en sving inn der.

På håndleddet har nåler markert huden med svart blekk. «A». Ikke for Amalie, men for Arild. En påminnelse om hvem han var, og hvilke verdier han sto for.

– Han brydde seg ikke om ting, det viktigste for ham var å være en familiefar, at familien hadde det bra og at han trivdes i sin egen situasjon. Der synes jeg flere voksne og unge bør lære av bestefar.