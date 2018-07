URFREMFØRING: Maria Schneider skrev sangen Sue (Or In a Season of Crime) sammen med David Bowie. Mandag kveld ble den fremført for første gang. Foto: GEIR JARTVEIT, MOLDEJAZZ

David Bowie-sang ble fremført for første gang

Publisert: 16.07.18 21:31

RAMPELYS 2018-07-16T19:31:06Z

MOLDE (VG) Den prisvinnende jazzmusikeren Maria Schneider åpnet Molde Jazzfestival i Bjørnsonhuset i Molde mandag. I repertoiret var en David Bowie-sang som aldri før har blitt fremført.

– Det er en ære å få ta del i denne fabelaktige festivalen, sier Maria Schneider fra scenen i Bjørnsonhuset i Molde .

Den amerikanske komponisten har vunnet fem Grammy-priser, og ble nylig annonsert som vinner av National Endowment of the Arts-prisen, den selverklært høyeste utmerkelsen en jazzmusiker kan få i USA.

Jobbet med David Bowie

Åpningskonserten med Maria Schneider ble avholdt i samarbeid med det norske storbandet Ensemble Denada. Det ble fremført låter fra hele artistens karriere, men det var særlig én sang det ble knyttet forventninger til i forkant.

Schneider medvirket nemlig som komponist til en av låtene på David Bowies siste album, «Blackstar», som ble utgitt kun to dager før han døde i 2016. Sangen, «Sue (Or In a Season of Crime)», har siden den gang aldri blitt fremført under en konsert.

Hun beskriver det å jobbe med den avdøde artisten som en fantastisk opplevelse.

– Han var så full av glede og uten frykt. For ham handlet alt om å ha det gøy og å utfordre. Sangen er veldig mørk, og da han kom inn i studioet med teksten og viste meg at den handlet om et mord var han kjempeivrig.

Åpnet festivalen

Tradisjonen tro åpnet årets jazzfestival med en parade gjennom Molde. Tidligere har kulturministeren holdt en tale under åpningen, men i år var det Maria Schneider selv som fikk den æren.

– Det er en utrolig festival. Det er uten tvil den mest åpensinnede jazzfestivalen noen sinne. Det gjør så mye forskjellig og spennende, det er virkelig sånn en musikkfestival bør være, sier hun, og legger til:

– Dessuten er naturen helt fantastisk. I morgen skal jeg på fugletitting og fjellklatring.

Hun skal nemlig tibringe hele uken i Molde, som festivalens «artist in residence». I tillegg til å holde festivalens åpningstale, og lede åpningskonserten, skal hun holde nok en konsert ved festivalens slutt.