FORTSETTER: Gaute Grøtta Grav skulle slutte som programleder for «Farmen», men er likevel med videre. Foto: Lise Skogstad/VG

Gaute Grøtta Grav sa opp i «Farmen» – fikk jobben tilbake

Publisert: 06.07.18 14:29

RAMPELYS 2018-07-06T12:29:25Z

I vinter skal programlederen i TV 2 ha sagt opp jobben i seersuksessen. I ettertid har partene gjort helomvending.

Innspillingen av den tredje runden av «Farmen kjendis» ble avsluttet søndag. Men allerede om noen uker går Strix og TV 2 i gang med produksjonen av ordinære «Farmen», som sendes på kanalen senere i høst.

Men oppladningen til årets sesong har ikke gått like knirkefritt som vanlig.

Gaute Grøtta Grav skal ha sagt opp jobben sin som programleder for «Farmen» tidligere i år. I en skriftlig bekreftelse fra programlederansvarlig Kristoffer Reinsfelt Arnesen i TV 2, kommer det frem at programlederprofilen hadde valgt å legge «Farmen» bak seg.

I bekreftelsen, som VG har sett, fremgår det også at Gaute skal jobbe ut oppsigelsestiden, som var satt til 1. juli 2018 – datoen for innspillingen av «Farmen kjendis»-finalen.

Men noe har skjedd på veien. For ifølge TV 2 skal nemlig ikke Gaute gi seg i «Farmen» likevel.

– Gaute er programleder i TV 2, og skal snart igang med innspillingen av ny sesong av «Farmen», fastslår PR- og mediesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, til VG.

– Kan du bekrefte at Gaute i vinter/vår sa opp jobben sin som programleder for «Farmen»?

– Vi kommenterer av prinsipp ikke detaljer rundt interne dokumenter som er lekket til pressen. Gaute Grøtta Grav har kontrakt med TV 2, og vi gleder oss til at han snart skal i gang med innspillingen av en ny Farmen-sesong, som skal vises på TV 2 til høsten, sier han.

Etter hva VG kjenner til skal programlederen selv også ha uttalt i private sammenhenger at han gir seg med det som i en årrekke har vært det store flaggskipet til TV 2. VG har fått informasjon om at 39-åringen som erstatning for «Farmen» opprinnelig ville gjøre karriere som «ringevikar», eiendomsutvikler og personlig trener.

Gaute jobber på kontrakt i TV 2.

VG har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Gaute Grøtta Grav, uten å lykkes. Han har heller ikke besvart VGs sms-er.

Programlederansvarlig i TV 2, Kristoffer Reinsfelt Arnesen, som i dokumentet bekrefter oppsigelsen, er også ordknapp om hva som ligger bak, og hvorfor programlederen har gjort helomvending og likevel fortsetter.

– Det har jeg ingen kommentar til. Nå er jeg på ferie, så da må jeg sjekke opp litt. Jeg må nesten henvise deg til vår PR- og mediesjef, Jan Petter Dahl. Han er mer på «ballen» enn meg disse ukene her. Jeg tror han bør kommentere dette på TV 2s vegne.

– Så du kjenner ikke til dette?

– Nei, og jeg kan ikke kommentere det heller. Om jeg så hadde kjent til det, så kunne jeg ikke ha kommentert det.

– Denne bekreftelsen har jo ditt navn på seg?

– Vi kommenterer aldri det som har med kontrakter å gjøre, eller detaljer rundt programlederne våre. Men sist jeg sjekket, var han på opptak med «Farmen kjendis». Og vi planlegger vanlig «Farmen» til høsten. Det ville vært veldig overraskende hvis han ikke skal gjøre det, sier han til VG.

«Farmen» og «Farmen kjendis» har i flere år vært en kjempesuksess for TV 2. «Farmen kjendis» hadde, ifølge Kampanje , i vinter et snitt på 950.000 seere, mens finalen hadde et snitt på 1.034.000 seere.

Gaute Grøtta Grav ble rikskjendis etter at han vant nettopp «Farmen» så langt tilbake som i 2001. I 2004 overtok han rollen som programleder for reality-serien – etter Frithjof Wilborn.