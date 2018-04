KLAR FOR BRYLLUP: Stian Blipp (28) sier han gleder seg til han skal gifte seg med Jamina Iversen (30) på Hamar 19. mai. Foto: Frode Hansen

Stian Blipp gifter seg 19. mai: – Jeg sier ja!

Publisert: 14.04.18 22:13 Oppdatert: 14.04.18 22:39

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-04-14T20:13:19Z

– Jeg er ikke nervøs for noen ting, alt er klart. Hun sier ja, og jeg sier ja, sier Stian Blipp (28), som lover å klinke til om det skulle komme en baby også.

Om en måneds tid er Blipp en gift mann, men hevder nervene absolutt ikke står i høyspenn.

– Det går supert! Helt konge, jeg er ikke nervøs et sted. Gleder meg bare som en unge, sier talkshow-verten med et stort smil til VG da vi møter han på komieventet til Morten Ramm og Humornieu lørdag kveld.

– Jeg vet at hun kommer til å si ja, jeg kommer til å si ja. Jeg vet at maten er der, presten er der. Alt er på stell – det kommer til å bli awesome!

Stian Blipp og forloveden Jamina Iversen (30) gifter 19. mai. Blipp innrømmer at han var litt «groomzilla» i begynnelsen, men nå har han roet seg ned, og røper at forberedelsene går på skinner.

– Nå er alt fikset. Det skulle bare mangle, det er bare en måned til, sier Blipp.

Han og kjæresten Jamina hadde vært sammen i fire år da Stian fridde i oktober i fjor. Paret gifter seg på Hamar, selv om ingen av de to kommer fra Mjøsbyen.

– Jamina er fra Lillehammer, jeg er fra Bergen. Det er som store mesterskap. Alt blir spilt på nøytral grunn, så ingen skal få hjemmebanefordel. Sånn gjør vi det også. Vi kjører Hamar, så er det ingen som griner, sier han og ler.

Klar for å bli pappa

Og etter ekteskap følger iblant også barn, og det å bli pappa er ikke noe Blipp er fremmed for.

– Jeg er positiv til barn. Vi er ikke i en fase der vi prøver, men om det plutselig skulle dukke opp en liten en, så hadde vi klinket til og jeg lover jeg hadde blitt «daddy of the year», smiler han.

Hvordan han vil bli som pappa tror han avhenger av om han får en gutt eller jente.





















1 av 9 Einar Tørnquist, Morten Ramm, Jonas Kinge Bergland og Amir Asgharnejad inviterte til komikveld da de presenterte sin «replica» av komikameratenes første episode. Frode Hansen

Smelter fort

– Får jeg en jente kommer jeg til å kjøpe meg en singlet og en hagle og sitte vakt utenfor rommet hennes til hun er 25, sier han med et smil.

Han håper han blir streng, men er usikker på om han får det til. Stian blir nemlig veldig fort sjarmert.

– Jeg kommer nok til å bli en far som fort smelter, og som er lett å lure, men en far som kommer til å prøve å være omsorgsfull og heller for streng enn for lite streng. Men jeg tviler vel på at jeg lykkes med det, legger han til.

– Jeg er jo ikke en streng type. Jeg har det ikke i meg. Men jeg må prøve å finne det i meg selv.

Åpen type

Blipp stiller vanligvis gladelig opp for pressen, men akkurat bryllupshelgen ønsker han å holde privat.

– Det er så mange dager vi deler med andre, men disse to dagene ønsker vi kun å dele med hverandre og våre aller nærmeste. Så godt det går så klart, sier Blipp, og legger til at det ikke vil dukke oppe mange kjendiser i bryllupet.

Mens mange av de andre kjendisene som dukket opp på den røde løperen løp forbi blitslampene, tok Blipp seg tid til å snakke med pressen.

– Jeg er en veldig åpen person, og deler veldig lett av meg selv, fordi det føles naturlig for meg. Nettopp på grunn av det har jeg måttet sette noen grenser for meg selv. For eksempel når det gjelder bryllupet. Det må få være vår dag, sier Blipp, og forteller at hans filosofi er at mye kan deles, men ikke alt.

– Jeg er gjerne personlig, det er jeg ikke redd for, men noen skatter vil jeg gjerne bevare. Den gangen man gifter seg, og den gangen man får sitt første barn. De tingene syns jeg skal være litt hellig.

Tar ikke over fredagskvelden

Mens «Senkveld med Thomas og Harald er inne i sin siste sesong, er «Stian Blipp show» snart klar med sin tredje sesong.

På spørsmål fra VG om det er Stians show som skal overta gullplassen på TV 2 fredag kveld, er svaret kontant:

– Jeg kan garantere deg at «Stian Blipp show» ikke skal ta over etter Senkveld. Jeg hadde blitt veldig glad om det stemte, men det har jeg ikke hørt noe om, sier han.

Denne artikkelen handler om Stian Blipp

Bryllupsdag

Bryllup

Lillehammer