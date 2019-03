DAGEN DERPÅ: Etter en natt med feiring møtte MGP-vinnerne Alexandra Rotan, Fred Buljo og Tom Hugo pressen. Foto: Trond Solberg

MGP-vinnerne proppet med selvtillit: - I dag har vi første dag på jobben

De ferske MGP-vinnerne Tom Hugo, Fred Buljo og Alexandra Rotan har alle følt på å ikke passe inn. Da passer det bra at vinnerbidraget er en låt om å godta hverandre for akkurat den man er.

– Hva skjedde nå? utbrøt Alexandra Rotan da seieren var klar.

– Jeg har drømt om dette siden jeg var bitte liten, ropte hun ut.

Lørdag kveld stakk den norsk-samiske trioen Keiino av med seieren i årets Melodi Grand Prix. Tom Hugo, Fred Buljo og Alexandra Rotan skal representere Norge i Eurovision-finalen i Tel Aviv.

– I dag har vi første dag på jobben. Finalen var jobbintervjuet, og på midnatt ble vi ansatt. Nå skal vi representere Norge, sier Tom Hugo som understreker at Keiino tar jobben sin høyst alvorlig.

Sang «La det swinge» på radio

I mai vil resultatet av arbeidet vise seg. Semifinalene i Eurovision arrangeres tirsdag 14. og torsdag 16. mai. Finalen er lørdag 18. mai.

– Jeg husker godt da Bobbysocsk vant Eurovision i 1985 med «La det swinge», sier Tom Hugo.

– Da var ikke jeg født engang, ler Alexandra Rotan.

– Det var så stort det. Jeg og bestevenninnen mi ringte inn til NRK Sørlandet dagen etterpå og sang «La det swinge» på radioen. Jeg husker at jeg fikk spørsmål om ikke jeg også skulle være med i Grand Prix.

«Jo, det skal jeg», lød svaret fra Tom Hugo. Den gang bare seks år gammel.

Selv har 22 år gamle Alexandra Rotan fulgt med på Eurovision så lenge hun kan huske. For henne føles det godt å føres inn i rekkene blant vinnere av Melodi Grand Prix.

– Jeg har en brennende lidenskap for musikk. Da blir man fort litt annerledes, når man har en annen hverdag enn de rundt seg. Det gjør at en stikker seg litt ut. Jeg har også fått høre at jeg ikke har det som trengs i bransjen, at jeg ikke synger på riktig måte, eller har rett utseende eller klær.

Men Rotan har en indre drivkraft i seg.

– Jeg stolte på meg selv, og beholdt troen på at jeg er god nok. De gangene jeg står på scenen, er de gangene jeg virkelig får være meg selv. Det er der jeg føler meg hjemme. Jo mer jeg står på scenen, jo lykkeligere er jeg.

Og lykkelig får hun være med sine to kollegaer når de fremfører vinnerbidraget «Spirit in the Sky».

En låt som betyr svært mye for dem alle tre.

Må akseptere hverandre

– Den fenger samtidig som den har et viktig budskap om likeverd og aksept. Man skal ha lov til å være akkurat den man er, sier Tom Hugo som selv er åpent homofil.

Også samiske Fred Buljo føler sterk tilknytning til teksten.

– Jeg har kjent på kroppen hvordan det er å ikke være akseptert for den du er. Jeg er oppvokst i Kautokeino, men har bodd i større byer hvor jeg har følt på denne lille skammen med å være samisk, sier han.

Fred Buljo har i mange år rappet på samisk, men er fersk på joikingen. MGP-opptreden var første gang han joiket offentlig på en scene.

– Jeg var veldig nervøs før vi skulle opptre i Oslo Spektrum. Jeg kommer nok til å være veldig nervøs i Tel Aviv også, da vi skal opptre foran flere millioner seere. Men jeg har troen på at dette blir bra, sier Buljo.

Til Tel Aviv med bunad

– Som Norges bidrag ønsker vi at folk virkelig skal høre at det er en låt fra de nordiske områdene. Vi har joik, folketoner og skandinavisk pop, sier Tom Hugo.

Han kaller Eurovision for «et musikalsk tapasbord».

– Det beste er når du kan kjenne og smake litt at den retten, den sangen, er fra akkurat det landet. Det vil vi få frem, også visuelt.

Alexandra Rotan er enig, og understreker at de er «in it to win it».

– Vi skal vise frem både bunad og kofte. Det passer bra siden alt skjer rundt 17. mai.

MGP-vinnerne lover at de skal representere Norge med stolthet.

– Vi skal promotere låten, og sammen med NRK lage et show som virkelig blir husket, sier Tom Hugo.

Om det blir like ikonisk som Bobbysocks gjenstår å se. Trioen drar til Tel Aviv proppet med selvtillit, og uansett resultat føler de at de allerede har vunnet:

De aksepterer både seg selv og andre.