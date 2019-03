Netflix fjerner kontroversielt klipp fra «Bird Box»

Klippet viser den katastrofale togulykken som tok livet at 47 mennesker i Canada i 2013. Fire måneder etter utgivelsen blir klippet fjernet fra filmen.

Publisert: 15.03.19 20:18







Bare i løpet av den første uken hadde Netflix-storfilmen, med Sandra Bullock i hovedrollen, 45 millioner seere. Katastrofefilmen ble hyllet av anmeldere verden over - i VG fikk den en femmer.

Det tok imidlertid ikke lang tid før folk bet seg merke i et klipp helt i starten av filmen. I det som virker som et fiktivt nyhetsinnslag, dukker det opp en katastrofe fra virkeligheten.

I 2013 mistet 47 mennesker livet da et godstog med råolje sporet av og krasjet i sentrum av den kanadiske byen Lac-Mégantic. Ulykken skapte et inferno i den lille byen med under 6.000 innbyggere.

les også 17-åring kolliderte da hun dekket øynene i «Bird Box»-utfordring i USA

At klippet fra tragedien havnet i en underholdningsfilm skapte sterke reaksjoner, blant annet fra kulturministeren i Quebec. I januar svarte Netflix på kritikken og sa at de ikke kom til å fjerne klippet.

– Vi vil beholde klippet i filmen, sa en talsperson for strømmegiganten til AP.

Nå har de imidlertid snudd, og de bekrefter til BBC at klippet vil bli erstattet.

– Vi beklager for den smerten vi har forårsaket Lac-Mégantic-samfunnet, står det i uttalelsen.

les også Netflix-dokumentar antyder at Madeleine McCann er i live

Netflix påpeker at det vil ta flere uker å erstatte klippet.

Det er ikke første gangen video fra Lac-Mégantic-ulykken har dukket opp i underholdningsverdenen. I fiksjonsserien «Travelers» dukket det opp som en del av en fiktiv nyhetssending. Også den gangen så produksjonsselskapet bak seg nødt til å erstatte klippet, og beklage.

BLIR ENDRET: Netflix-filmen, med Sandra Bullock i hovedrollen, blir endret etter massiv kritikk. Foto: Saeed Adyani / TT NYHETSBYRÅN