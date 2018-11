HEDRET: Prins William sto for seremonien da Emma Thompson fikk Dame-tittelen på Buckingham Palace. Foto: Jonathan Brady / AP

Emma Thompson flørtet med prins William

Hollywood-stjernen Emma Thompson (59) skal ha bedt om et kyss da de to møttes på Slottet onsdag.

Publisert: 08.11.18 15:54 Oppdatert: 08.11.18 16:46

Thompson, kjent fra filmklassikere som «Love Actually» , «Nanny McPhee» og «Children Act», ble denne uken hedret med den prestisjetunge utmerkelsen Dame Commander, en av de høyeste ordenene en brite kan smykke seg med.

Det var prins William (36) som sto for den høytidelige overrekkelsen på Buckingham Palace, og Thompson betrodde etterpå til pressen at hun er svært svak for prinsen, den andre i arverekken til tronen.

– Jeg elsker prins William, sier hun til People og legger til at hun har kjent William siden han var liten.

– Jeg sa til ham: «Jeg kan vel ikke få kysse deg, vel?», og da svarte han: «Nei, ikke gjør det», forteller skuespillerveteranen.

Selv om Thompson ble snytt for kyss, skrøt hun av møtet.

– Prins William ser fantastisk ut og er så flink. Han sa til meg at denne dagen handlet om meg, og ikke om ham, forteller hun.

Personer som har gjort en fremragende innsats på sine respektive felt, kan få tildelt offisielle utmerkelser i den regjerende monarkens navn. Mens menn får tittelen Sir, kan kvinner titulere seg Dame.

Thompsons hjerte banker varmt for både William og hans yngre bror, prins Harry (32).

– Det er helt herlig. Jeg har også alltid hatt god kontakt med deres far. Det føles godt, sier hun om prins Charles.

Bare tre måneder har gått siden en annen Hollywood -stjerne flørtet med prins Harry . Amerikanske Halle Berry (52) hadde nemlig fått med seg at Harry hadde bilde av henne på studenthybelen da han var tenåring.

« Ok #prins Harry, jeg ser deg! », skrev Berry på Twitter , der hun har nærmere 170.000 følgere.