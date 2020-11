REISEVANT: Nicoline Devik hadde vært i Mexico i forbindelse med en bursdagsfeiring, før hun forsøkte å reise inn til USA, men ble nektet. Foto: Xueqi Pang

Norsk influencer nektet innreise i USA

OnlyFans-modellen Nicoline Devik (22) ble stoppet på flyplassen i Miami, og måtte gjennom flere avhør der hun ble spurt om sexhandel og eskortetjeneste. Det endte med at hun ble nektet innreise og sendt tilbake.

– Dette er desidert noe av det jævligste jeg har vært med på. De har kansellert ESTA-visumet mitt. Så USA-drømmen virker nå veldig fjern. Føler meg så jævlig. Vil bare hjem å klemme mamma, skrev influenceren til VG da hun satt på flyet tilbake til Mexico.

Instagram- og OnlyFans-modellen Nicoline Devik ble i forrige uke nektet innreise til USA. Det delte hun selv på Instagram, etter at hun ble stoppet av amerikanske toll- og grensevesen på flyplassen i Miami.

Devik, som har over 63.000 følgere på Instagram, skal ha tilbragt over åtte timer i varetekt av USAs Customs and Border Protection (CBP) forrige torsdag, ifølge henne selv.

Hun mener at CBP feilaktig anklaget henne for sexhandel og eskortetjenester, da hun ble nektet innreise selv etter avhør.

VG har tidligere omtalt Nicoline Devik i forbindelse med at hun selger nakenbilder på nettet.

VARETEKT: – De tok fra meg telefonen og sa jeg bare måtte vente. Etter jeg hadde sittet der i åtte timer og hatt to avhør ber de meg om å bli med for å hente kofferten min. Jeg trodde da at jeg fikk gå fri, men det fikk jeg ikke, sier Devik om hendelsen. Foto: Skjermbilde fra Instagram

Til VG forteller modellen at hun var på vei til USA for å besøke en venn hun ble kjent med under sitt opphold i Tulum i Mexico i høst.

Mannen hun skulle besøke tok et tidligere fly, og skulle møte henne i ankomsthallen på Miami flyplass samme dag. Men så langt kom hun aldri.

Hun forteller at hun ble fratatt alle eiendeler. Inkludert pass, mobiltelefon og smykker. Skolisser skal også ha blitt beslaglagt.

– De tok meg inn på et rom, gjorde en «pat down», og tok skikkelig inni tissen og rumpesprekken. Har aldri følt meg så nedgradert. Etter det fulgte de meg inn på en celle og ba meg bare vente der. Det tok mange timer før jeg fikk snakke med noen på nytt, forteller Devik.

Spurt om hun jobbet som eskorte

DELER: Nicoline Devik har mange følgere på Instagram, og selger bilder via OnlyFans. Foto: Xueqi Pang

VG har fått innsyn i et utskrevet dokument som loggfører et av Deviks avhør med USAs sikkerhetsdepartement. Under avhør blir hun konfrontert med en rekke private meldinger grensevaktene hentet ut fra hennes mobil.

Meldingene som vekket oppsikt skal ha handlet om pengeoverføringer mellom 200 til 6000 amerikanske dollar og et par møter modellen har hatt med to amerikanere.

Devik får spørsmål om hun har forsøkt å jobbe som eskorte i USA, noe hun benekter både til VG og i avhøret.

– Jeg har aldri jobbet som eskorte, og kommer heller aldri til å gjøre det, sier hun og legger til at møtene ikke handlet om sexhandel.

I dokumentet spør CBP-betjenten Devik om hun får betalt for å tilbringe tid med mannen som hun skal besøke i Miami. Devik sier nei.

– Jeg ble kjent med ham gjennom felles venner, og bodde på gjesterommet hans sammen med mine venninner de siste to ukene, forteller Devik.

Instagram-influenceren har tidligere sagt at hun ikke driver med prostitusjon, men opplever likevel at mange tror hun er det. Hun selger riktignok nakenbilder på OnlyFans, - noe hun var svært åpen om i VGs store OnlyFans-reportasje.

– Så nå sitter jeg på flyet tilbake til Cancún og er helt knust, skrev Devik til VG under flyturen fra flyplassen i Miami. Foto: Privat

Hylgråt i telefonen med mamma

– Jeg fikk ringe mamma og hylgråt over telefonen i noen få minutter, før de sa telefontiden hadde gått ut. Deretter ble jeg fulgt tilbake på cella, og måtte ligge på bakken i noe som føltes som minusgrader i enda flere timer, forteller hun.

Klokken åtte dagen deretter ble hun løslatt, og sendt tilbake til Cancún i Mexico, der hun dro fra.

Nå er Devik tilbake til Norge. Hun sier at hun fortsatt ikke klarer å begripe hva som skjedde på flyplassen i USA, og beskriver det hele som surrealistisk og dypt krenkende.

– Jeg har opplevd at flere av mine venninner har blitt stanset i kontrollen på denne måten, helt uten grunn. Bare fordi vi ser ut som vi gjør og har reist inn og ut av USA et par ganger. De spurte meg om dette uten å ha noe informasjon om meg, sier hun.

– Tror du coronapandemien kan ha påvirket hendelsen?

– Ja, jeg tror det er en blanding av at jeg har reist mye ut og inn av USA, at jeg har det utseendet jeg har, og at færre mennesker reiser nå på grunn av corona.

– Hva har du lært?

– At grensekontrollen er ekstremt strenge i USA, og at hvis de vil finne noe på deg, så gjør de det.

STRENGE: – CBP-betjenter håndhever ikke bare innvandrings- og tollov, men de håndhever også over 400 lover for 40 andre byråer, og har stoppet tusenvis av personer som krenker amerikansk lov, skriver deres pressetalsperson i Florida. Foto: US Customs and Border Protection

Utenriksdepartementet er kjent med hendelsen, men kan ikke si noe om substansen i saken.

– Vi er kjent med at en norsk borger ble anholdt i USA. Pårørende har vært i kontakt med UD om mulig konsulær bistand. Saken er løst etter det vi er kjent med, nå som vedkommende har reist tilbake til Norge, sier pressetalsperson Ane Haavardsdatter Lunde i Utenriksdepartementet.

Kan ikke kommentere

Keith E. Smith er talsperson for U.S. Customs and Border Protection i Florida, og i en e-post til VG skriver han at ingen får lov til å reise inn i USA med mindre den reisende har tilfredstilt kravene til grensevakten, eller er amerikansk statsborger.

– Reisende må demonstrere at de er tillatt innreise i USA ved å motbevise alle grunner for avvisning.

Smith skriver videre at CBP alltid gjør grundige undersøkelser før de avviser innreise.

– CBP har retningslinjer på plass for å sikre en riktig og velbegrunnet avgjørelse når en reisende først blir nektet innreise til USA.

VÅPEN: Nicoline Devik ble tatt til side av en CBP-betjent ved Miami Airport. Disse betjentene bærer ofte våpen, noe også Devik erfarte. Denne mannlige CBP-betjenten ble avbildet på samme flyplass i 2016 til en annen sak. Foto: Lynne Sladky / TT NYHETSBYRÅN

Amerikansk lov sier at CBP ikke kan kommentere enkeltsaker. Smith ønsker heller ikke å kommentere Nicoline Deviks påstander om at hun ble mistenkt for sexhandel og eskortevirksomhet av CBP.

Publisert: 18.11.20 kl. 17:19

