NOMINERT: Norske Anders Hammer er Oscar-nominert. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Nordmann Oscar-nominert: − Veldig glad

Den erfarne frilansjournalisten Anders Hammers «Do Not Split» er nominert til en Oscar i kortdokumentar-kategorien.

«Do Not Split» er Hammers personlige skildring fra opptøyene i Hongkong i fjor, der han havnet midt oppe i de voldsomme demonstrasjonene. Filmen hadde sin premiere under Sundance-festivalen i fjor.

– Det er en veldig negativ utvikling det vi viser i filmen, som handler om demokratiprotestene i Hongkong. Den utviklingen har bare fortsatt etter at filmen vår var ferdig. Det var mange som reagerte både positivt og negativt da filmen ble kortlistet, og vi kan vel forvente mer av det nå, sier Hammer om den Oscar-nominert kortdokumentaren.

– Det ble en tale som ikke er helt godt forberedt, men vi er jo veldig glad for det her, sier en smilende Hammer.

På forhånd var seks norske filmer på kortlisten til Oscar-nominasjon i forskjellige kategorier: «Kunstneren og tyven», «Håp», «Gunda», «Sparkekoret», «Do Not Split» og «My Favourite War».

Hammers «Do Not Split» ble altså en av ti korte dokumentarer internasjonalt som er med videre i kampen om en Oscar, og er laget i samarbeid med det amerikanske filmselskapet Field of Vision og har fått støtte av Fritt Ord og Viken Filmsenter.

– Jeg ble veldig glad. Og det har vært en veldig fin anerkjennelse det filmen har fått allerede ved å bli kortlistet. Vi hadde heller ikke tenkt at det kom til å ende med nominasjon. Vi er fornøyd med at den har fått så mye oppmerksomhet som den har fått, sier Hammer.

Videre snakker han om situasjonen i Hongkong.

– Vi har vært fornøyd med debatten vi har kunnet bidra til med filmen, som handler om demokratier som er i ferd med å forsvinne i Hongkong og hvordan Kina virkelig strammer grepet i det området.

Det var ikke Hammer plan å lage en dokumentar da han dro til Hongkong.

– Jeg var i regionen da demonstrasjonene startet i juni 2019, og dro først dit fordi jeg var nysgjerrig.

– Hva betyr det å få en sånn anerkjennelse, og hvilke muligheter gir det videre?

– Det det betyr å få priser er at mange flere som regel ser arbeidet ditt, og det er jeg veldig glad for. Det er ingen tvil om at en Oscar-nominasjon fører til at mange flere ser dokumentaren vår, og det er ikke noe som er bedre enn det. Men det er et veldig alvorlig tema, sånn at jeg får ikke det behovet for å feire så mye, sier han.