Riley (Chase Sui Wonders), Chester (Justice Smith), Nathan (Uly Schlesinger) og Greta (Haley Sanchez) så hele «Delete Me» på fotoapparatet. Foto: HBO NORDIC

TV-anmeldelse «Genera+ion»: Brat Pack 2021

Generasjon Z. Produsert av Lena Dunham. Trenger du egentlig å vite mer?

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

«Genera+ion»

Amerikansk dramakomedie i åtte deler

Med: Justice Smith, Martha Plimpton, Chloe East, Michael Johnston, Nava Mau m.fl.

Serieskapere: Zelda og Daniel Barnz

Premiere på HBO Nordic torsdag 11. mars

Handlingen haster avgårde i «Genera+ion». Egentlig en relativt ordinær «livet på high school»-historie. Men karakterene, tempoet, tidsforståelsen er av en helt annen nyanse og balanse enn det meste annet.

Chester (Justice Smith) er skolens mest åpne homofile. Så overboblende av selvtillit og selvinnsikt at da han blir kalt til inn skolerådgiveren Sam (Nathan Stewart-Jarrett) for å få tilsnakk for påkledningen, går han rett i flørtemodus.

«I’m like, a lot» er en av hans første replikker.

Tvillingsøskene Nathan (Uly Schlesinger) og Naomi (Chloe East) kommuniserer vel så gjerne gjennom sist åpnede chatprogram som å snakke. Selv om de sitter rett ved siden av hverandre. Moren har et intrikat fargekodesystem på veggen for å holde oversikten på familiens aktiviter. Det dekker også når mor og far skal gjør sånn gjør at mor blir mor og far blir far.

Greta (Haley Sanchez) er mindre trygg på seg selv, fremdeles inni skapet, mens Arianna (Nathanya Alexander) synes det er greit å slenge rundt med relativt drøye homsevitser, siden hun har to fedre.

Et passe oppstemt dickpic skaper sjalusi og forargelse på en helt annen måte enn man kan gjette seg til. Ja, også foregår det en mystisk barnefødsel på handikapdoen på et kjøpesenter i julestemning.

MUSIKK: Nathan (Uly Schlesinger) og Riley (Chase Sui Wonders) diskuterer om Khruangbin eller Britney representerer generasjon Z best. Foto: HBO NORDIC

Forvirret? Ikke vær det. Om du synes det var rart at «Skam» og «Rådebank» skiftet hovedperson mellom sesongene, bør du sette deg ned nå.

Fortellingene kommer i ulike perspektiver, med ulike vinklinger. Gjerne med få minutters mellomrom. Far og datter Barnz har laget den første virkelige fortellingen om den selvsikre og ekstremt utålmodige generasjon Z. Til og med utrullingen av denne åtte deler lange serien må sies å være utålmodig: De lanseres over fire uker i en rytme på 3-2-2-1.

Tidsbruken er så relativ at man flere ganger tyr til tekstplakater som forklarer hvor man er. Soundtracket veksler fra Khruangbin til Britney. Det handler om flytende legninger, ikke nødvendigvis kjønnsidentiteter, og generelt det kroppslige behovet og begjæret som alle unge på ungdomsskolen, videregående og videre sliter med og drives av.

Med mye utagerende tafsing.

Greta (Haley Sanchez) søker med blikket, med finner ingen i løpet av de fire første episodene. Foto: HBO NORDIC

Den bærende fortellervinkelen er de unges. Helt til man plutselig følger en mors perspektiv. Og får fram at hennes «åpne» tilnærming kanskje ikke er like åpen.

En innviklingsfortelling av et flettverk, stødig fortalt med ustødig kameraføring og stadige skifter i fortellerperson. Plassert TV-messig et sted mellom den spanske Netflix-serien «Eliteskolen» og nybrottsarbeidet i «Euphoria».

Den er mye morsommere og mindre følsom enn begge disse, men henfaller litt for ofte mot å le bort selv de mest vonde og kompliserte problemstillingene. Som egentlig er de samme som alle slike serier vil fram til, bare med litt annen rekkefølge i preferansene.

Likevel strekker den seg godt mot ambisjonsnivået for produsent Dunhams «Girls»: Å være en stemme for en generasjon, ikke nødvendigvis stemmen for sin generasjon.

Anmelderen har sett fire episoder.