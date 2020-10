NÆRT FORHOLD: Kong Harald forteller om et nært forhold til kronprins Haakon i den nye boken «Kongen forteller». Foto: Fra boken

Kong Harald om kronprins Haakon: − Får forandre på det han vil

I den nye boken «Kongen forteller» snakker Kongen om sitt forhold til kronprinsen, og hvordan hans eget ekteskap har påvirket sønnens.

I Harald Stanghelles nye bok «Kongen forteller» skriver Stanghelle at kong Harald har et nært forhold til sin sønn, kronprins Haakon.

«Han er blitt en venn og medarbeider. Han spør meg om råd, og jeg får råd fra ham. Forholdet er blitt tettere og tettere» sier kongen.

Kong Harald beskriver kronprinsen som en klok mann, og at «det kommer til å bli bra med ham når den tid kommer.»

«Jeg tror min far var mer bekymret enn jeg er. Jeg er så heldig at det er kronprins Haakon som skal føre dette videre. Han har vært med hele min periode som konge og vært involvert hele tiden. Så får han ta med seg det han vil, og forandre på det han vil.»

Kongen sier at det tette samarbeidet mellom kongen, dronningen, kronprinsen og kronprinsessen har betydd mye for ham.

HELDIG: Kong Harald sier han er heldig som har kronprins Haakon til å overta rollen som Konge. Foto: Fra boken

«En utagerende fortid»

I boken snakker kongen om å være et lag, og at dronning Sonja har vært en avgjørende bidragsyter til dette.

«Vi sa det til hverandre da vi fikk barn, dronningen og jeg, at når de ble større og vokste opp, skulle de slippe å gjennomgå det samme som vi hadde vært igjennom.» sier kongen.

Og Kongeparets ekteskapserfaringer skulle senere få betydning for kronprinsen – den dagen han selv forelsket seg.

GODT SAMARBEID: Kongen sier at det tette samarbeidet mellom kongen, dronningen, kronprinsen og kronprinsessen har betydd mye for ham. Foto: Det kongelige hoff.

I sitt første møte med kongen og dronningen, fortalte Mette-Marit Tjessem Høiby selv om sine opprørske og turbulente ungdomsår, ifølge boken.

Kongen konkluderte med at Mette-Marit hadde en «en utagerende fortid», men sa samtidig «dette klarer vi».

Rådførte seg med statsministeren

Før forlovelsen ble offentliggjort, innkalte kong Harald daværende statsminister Jens Stoltenberg til en samtale på slottet.

Den norske Grunnloven har en paragraf som sier at kronprinsen ikke kan inngå ekteskap uten kongens tillatelse. Kong Haralds tolkning av loven var imidlertid at «kongen» måtte regnes som Kongen i statsråd, altså regjeringen.

«Men akkurat når det gjelder denne paragrafen om at kongen

må godkjenne kronprinsens ekteskap, vil jeg mene at kongen faktisk er kongen, det vil si meg – og ikke deg», sa kong Harald, og så lo både han og statsministeren, skriver Stanghelle.

Kongen ønsket uansett å høre statsministerens syn på at kronprinsen ville gifte seg med Mette-Marit, som også hadde barn fra før.

GIFTET SEG: Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon giftet seg i Oslo Domkirke 25. august 2001. Foto: Espen Braata

Både kongen og statsministeren mente at Mette-Marits fortid ikke skulle ikke ødelegge for kjærligheten.

«Da statsminister Stoltenberg ble orientert om at kronprins Haakon ønsket å gifte seg med Mette-Marit, tok det statsministeren fem minutter å si at «dette går vi for». Det samme ble konklusjonen da saken ble forelagt hele regjeringen.»

Skal sitte til «the bitter end»

Kongen beskriver en grunnleggende holdning som han og dronning Sonja har tatt med seg fra ekteskapet:

«Mange av oss har fått oppleve det privilegium det er å få gifte seg av kjærlighet. Det er en stor gave – samtidig er det en menneskerett å få ta et av livets viktigste valg på egne vegne», sier han.

GIR SEG IKKE: Kong Harald setter kongerollens forpliktelser høyt og har planer om å være konge til «the bitter end». Foto: Det kongelige hoff

Selv om Kongen ikke er bekymret for at kronprinsen en dag skal ta over for ham, har han ingen planer om å abdisere med det første.

I boken sier han at kongerollens forpliktelser er noe han setter høyt:

«Når man har avlagt ed til Stortinget, så varer den livet ut. Så enkelt er det for meg. Vi holder på til ‘the bitter end’. Det er noe med at Kongen er død, leve Kongen!» sier han.

Publisert: 15.10.20 kl. 18:18

