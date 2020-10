IMPRO: Mikkel Niva sier at de ofte fant på ting underveis i innspillingen, og at det er veldig mye som ble sagt som ikke er skrevet i manuset. Foto: NRK

Slik var det å spille inn «Førstegangstjenesten»: - Sliten av latterkrampe

Mikkel Niva og Jonas Kinge Bergland sier de sjeldent har hatt det så morsomt som å filme inn humorsuksessen «Førstegangstjenesten».

Fredag slapp NRK fem av de ti nye episodene av «Førstegangstjenesten». I serien spiller komiker Herman Flesvig flere karakterer i serien han selv har skapt, og i januar satte han seerrekord med to pilotepisoder av humorserien.

En av skuespillerne som har medvirket i serien er Mikkel Niva (32). Han sier det er sjeldent at han har vært på et sett der folk har hatt det så gøy.

– Hver gang gjorde Herman noe nytt slik at latteren satt så løst i hele gjengen. Du vet når folk er sliten av latterkrampe? Det var sånn jeg opplevde det, sier han til VG.

ROMANSE: Mikkel Niva sier det foregår en «slags rar og merkelig romanse» mellom Lauritzen og Tanja Laila. Foto: NRK

– 70 prosent støttekontakt

I serien spiller han karakteren rekrutt Lauritzen.

– Lauritzen fremstår som veldig snill og uskyldig, men innerst inne er han sikkert en veldig griste fyr, som Tanja foreslår. Det er vel en slags rar og merkelig romanse gående der, sier han.

Niva sier at de ofte fant på ting underveis i innspillingen, og at det er veldig mye som ble sagt som ikke er skrevet i manuset.

– Det er spesielt når Herman begynner på runde to i opptakene at alt det morsomme kommer, sier han.

Niva sier han og Flesvig først og fremst er kollegaer, men også veldig gode venner.

– Jeg har jo en teori om at jeg egentlig bare ble skrevet inn for at han kunne ha meg på settet. Jeg var ganske kort på opptak, men ble alltid spurt om å bli lengre. Jeg er 30 prosent skuespiller og 70 prosent støttekontakt, sier han lattermildt.

FAVORITTSCENE: Mikkel Niva sier at han personlig synes det var gøy å «bli måket ned i gulvet og pælmet rundt» av Herman Flesvigs karakter Tanja Laila Gaup. Foto: NRK

– Han liker nok den makten

Niva tror Flesvig kan ha sett på det som en trygghet å ha ham der.

– Han har hatt veldig lite tid til å være seg selv oppi alt dette og alle disse karakterene. Så jeg tror han også har hatt et behov for å bare være «Herman som henger med kompiser», sier han.

FÅR SKRYT: Skuespillerkolleger Mikkel Niva og Jonas Kinge Bergland skryter av komiker Herman Flesvig etter å ha vært på innspillingen til «Førstegangstjenesten». Foto: Maud Lervik

Han mener i tillegg at Flesvig har vært flink til å benytte seg av muligheten til å «kødde» med ham på settet.

– Han har hatt 100 prosent kontroll til å gjøre hva han vil med meg, og han liker nok den makten, sier han og legger til at det har ført til mange gøyale scener:

– Jeg personlig synes det var veldig gøy å bli måket ned i bakken og pælmet rundt, sier han.

Mye improvisering

En annen som medvirker i serien er komiker Jonas Kinge Bergland (42).

– Vi var stort sett på en gigantisk nedlagt militærleir rett utenfor Hønefoss. Masse forlatte bygninger og en veldig rar postapokalyptisk stemning. Dessuten var alle som jobbet med det skikkelig trivelige folk, sier han.

Komiker Jonas Kinge Bergland (42) spiller karakteren Løytnant Støland i «Førstegangstjenesten». Foto: NRK

Bergland kjenner Flesvig fra før, og husker at Flesvig en gang nevnte at han ville lage en militærserie, og foreslo at Bergland kunne være med.

– Jeg tenkte ikke så mye over det der og da og svarte vel ett eller annet om at «ja ja, det blir sikkert gøy», og tenkte at dette blir det sikkert ikke noe av, sier han.

Bergland sier han har hatt det veldig gøy med å spille mot Flesvig, og at hver eneste tagning alltid ble litt forskjellig, på grunn av improviseringen.

– Ellers var det jo gøy å gå rundt i uniform og late som at man hadde makt over folk, sier han.

Knakk sammen flere gang

I serien spiller han karakteren Løytnant Støland.

– Han er en fyr som har vært offiser for idioter såpass lenge at han synes alt er kjedelig, men vil helst at ting skal gjøres riktig, sier han.

Flere ganger slet han med å holde masken under innspilling, spesielt scenen hvor han deler ut speiderlue istedenfor beret til Flesvigs’ karakter Lillehagen.

KNAKK SAMMEN: Jonas Kinge Bergland hadde det morsomt da denne scenen ble spilt inn, og sier han slet veldig med å holde masken. Foto: NRK

– Vi gjorde den scenen sikkert 15 ganger, og Herman gjorde det litt forskjellig hver gang. Jeg knakk sammen en god del av gangene, sier han.

Selv om Niva og Berglang er fan av alle karakterene til Flesvig, har de begge en favoritt: Paul Jefferson, den amerikanske overlevelseseksperten.

– Sure oppstøt, autoritet og norskamerikansk aksent. Min humor altså, sier Niva.

– Jeg ler også veldig mye av Lohrengren, der synes jeg Herman er helt rå til å få med seg bitte små detaljer i mimikk og ordvalg som gjør karakteren sjokkerende troverdig, sier Bergland.

FAVORITTKARAKTER: Den amerikanske overlevelseseksperten Paul Jefferson er Mikkel Nivas og Jonas Kinge Berglands favorittkarakter i serien. Foto: NRK

– Hvorfor tror du seriene har slått så godt an?

– Det er et perfekt premiss. Førstegangstjeneste er noe de fleste har et forhold til. Og det å sette ulike mennesker inn i en utfordrende situasjon og se hvordan de takler det er et veldig godt utgangspunkt for å lage humor, sier Bergland

– Du har den grove humoren og så kan du le litt av Bærum og de rike. I tillegg har disse karakterene et oppriktig behov for å komme nærmere andre mennesker. De er morsomme, men også sårbare, sier Niva

Nå gleder de seg begge til å se de fem gjenværende episodene som slippes førstkommende fredag.

– Det var helt hysterisk å se scenen med Bård Tufte som moren til Laila. Både Herman og Bård improviserte veldig mye, det var mange tagninger, og hele gjengen på innspillingen holdt på å le seg i hjel etter hver tagning. Jeg gleder meg skikkelig til å se den på tv, sier Bergland.

