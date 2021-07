VIL UT: I forrige uke uttalte popstjernen seg for første gang om det kontroversielle vergemålet. – Jeg vil saksøke familien min, sa hun under et rettsmøte. Foto: Eduardo Munoz / X01440

Vil ikke håndtere verdiene til Britney Spears

Bessemer Trust, et forvaltningsbyrå som skulle ta over delansvaret for forvaltningen av de økonomiske interessene til Britney Spears, opplyser nå at de trekker seg fra oppdraget.

Av Henrik Røyne

Publisert: Nå nettopp

Det melder blant annet the New York Times.

Ifølge nye rettsdokumenter hevder forvaltningsbyrået at «endrede forutsetninger» har gjort at de ønsker å trekke seg fra vergemålsordningen, og at de trodde ordningen var frivillig fra artistens side.

– [Vi] har blitt gjort oppmerksomme på at personen under vergemål er imot ordningen og ønsker å avslutte den, uttaler byrået i rettsdokumentene, og legger til at de ønsker å lytte til ønskene til Britney Spears.

Superstjernen har vært underlagt vergemålet siden 2008, på grunn av bekymringer knyttet til hennes mentale helse. I praksis har faren Jamie Spears hatt stor kontroll over det økonomiske og private livet hennes.

Bessemer Trust ble formelt lagt til som Spears’ økonomiske formynder ved siden av faren hennes forrige høst, men har enda ikke fått tilgang til noen av eiendelene hennes, ifølge New York Times.

– Jeg vil saksøke familien min

I forrige uke uttalte popstjernen seg for første gang om det kontroversielle vergemålet, da hun vitnet mot faren Jamie Spears under et rettsmøte.

– Alt jeg vil er å eie mine egne penger og at kjæresten min skal kunne kjøre meg i bilen hans. Jeg vil saksøke familien min, sa artisten.

Hun krevde at vergemålet skulle avsluttes umiddelbart fordi hun var redd for faren sin. Dette ble derimot avslått av dommeren.

13 år: Britney Spears har vært plassert under et strengt vergemål siden 2008. Faren, Jamie Spears (t.h.) har sittet med mesteparten av kontrollen. Foto: AP Photo/Nick Ut

«Free Britney»-bevegelsen, som kjemper for å befri artisten fra vergemålet, har fått økende støtte de siste årene. Sist onsdag ble det arrangert demonstrasjoner over hele verden – også i Norge.

Jodi Montgomery har siden 2019 vært verge for superstjernens person, mens faren har beholdt vergemålet for datterens eiendom.

Britney Spears har, ifølge New York Times, flere ganger prøvd å komme seg ut av farens vergemål. Striden har vært oppe i retten i flere omganger.