Foto: Skjermdump fra Twitter: Los Angeles Public Library

Tenåringsband går viralt etter rasisme-oppgjør

Bandet The Linda Lindas går verden rundt etter at de med låten «Racist, Sexist Boy» tok et oppgjør med rasisme. Nå har de unge jentene landet platekontrakt.

Av Anne Bjørg Vaa

Publisert: Nå nettopp

Punkbandet som består av Mila (10), Eloise (13), Lucia (14) og Bela (16) holdt konsert på et offentlig bibliotek i Los Angeles i begynnelsen av mai. Konserten ble holdt i forbindelse med at man i mai feirer arven fra asiatiskeamerikanere og stillehavsamerikanere i USA.

Men det var først etter at biblioteket i forrige uke la ut et klipp fra opptreden deres at jentene ble oppdaget. Videoen har i skrivende stund over 3,9 millioner visninger og du kan se den under:

Nå hyller flere jentene og låten «Racist, Sexist Boy». Også gitaristen i Rage Against the Machine, Tom Morello, har vært ute med ros. På Twitter omtalte han låten som dagens låt, ifølge Variety.

I klippet får man se at trommisen, Lucia, hadde en kort intro før bandet dundret løs.

– En liten stund før nedstengningen kom en gutt i klassen min bort og sa at faren hans hadde fortalt han at han måtte holde seg unna kinesere. Etter at jeg sa at jeg var kinesisk holdt han seg borte fra meg. Eloise og jeg har skrevet denne låten basert på denne hendelsen.

Refrenget i låten lyder: «You are a racist, sexist boy / And you have racist, sexist joys / We rebuild what you destroy»

Jentene har nå fått platekontakt med Epitaph Records. Lucia sier til LA Times at av alle sangene de har skrevet treffer denne hardest.

– Den er veldig tøff sammenlignet med hva vi vanligvis skriver, men det måtte bli sånn. Den måtte bli sånn ellers ville den sannsynligvis ikke gjort et sånt inntrykk på folk, sier hun til avisen.