BOK OG TV-PREMIERE: Mads Hansen ga ut en bok drøye to uker før «Farmen»-premieren, men det var ikke kalkulert, mener han. Foto: Espen Solli

Mads Hansen om egen bokutgivelse: – Jeg diskuterte det med TV 2 i forkant

Den nye «Farmen»-programlederen (36) får ikke lov til å utnytte sin nye rolle kommersielt, men ga likevel ut en bok noen uker før premieren. – Veldig tilfeldig, selv om det kan virke litt kalkulert, sier han.

Nå nettopp

Tidligere i september ga influencer og tidligere fotballspiller Mads Hansen ut boka «Min Instastory». I boka skriver han blant annet at han ble slått ned av «Spårtsklubben»-kollega Erik Follestad (31) høsten 2018, noe VG også omtalte tidligere denne måneden. Hendelsen førte til at forholdet mellom ham og Follestad var nær ved å havarere.

Drøye to uker senere, tirsdag denne uka, hadde Hansen premiere for «Farmen», der han debuterer som programleder.

LES OGSÅ: – Folk vil si det er hyklersk og dobbeltmoralsk

Men ifølge den 36 år gamle programlederen er det ikke slik at boka ble gitt ut på akkurat dette tidspunktet for å dra nytte av TV 2-programmet, som hadde nesten en halv million seere premierekvelden.

– Det er faktisk veldig tilfeldig, selv om det kan virke litt kalkulert. Men jeg vet ikke om det er en fordel eller ulempe, for jeg får ikke gjort så mye av presserunder og så videre midt oppi dette. Jeg er jo borte og opptatt med innspilling. Men det er kanskje en fin timing begge veier, at boka kommer, det blir litt prat om meg, som er fint inn mot «Farmen». Og når Farmen kommer er det kanskje bra for boka, sier Mads Hansen til VG.

Sett denne? Slik skal Mads Hansen lede «Farmen» i 2020:

Dette intervjuet med «Farmen»-programlederen ble gjort før utgivelsen av «Min Instastory». Han innrømmer imidlertid at det var et tema i samtaler med kanalen.

– Dette var noe TV 2 var veldig opptatt av, for i kontrakten min står det at du ikke skal gi ut noe kommersielt i forbindelse med «Farmen». Men her er det jo helt åpenbart at jeg hadde jobbet mye med denne boka før jeg i det hele tatt fikk den første telefonen fra TV 2. Det kunne ikke endres på, så da ble det til at de overlappet hverandre litt.

– Så dette er noe dere har diskutert i forkant?

– Ja, jeg diskuterte det med TV 2 i forkant. Jeg ga beskjed om at det var noe vi ikke fikk flyttet på, og vi fikk jo ikke flyttet på «Farmen» heller. Alle parter har tenkt at det er helt tilfeldig, forteller 36-åringen, som legger til:

– Jeg har ikke gjort forsøk på å gjøre kommersiell nytte av «Farmen».

DELTAR I «FARMEN»: Her er de 14 deltagerne som deltar i høstens «Farmen». Fra venstre: Nils Kvalvik, Sindre Nyeng, Wiktoria Rønning, Thor Haavik, Karianne Kopperstad, Daniel Viem Årdal, Karianne Vilde Wølner, Kjetil Kirk, Raymond Røskeland, Jostein Grav, Sanna Khursheed, Lene Egeland Hogstad, Inger Cecilie Grønnerød og Tove Moss Lohne. Foto: Espen Solli

Til VG bekrefter programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, at bokutgivelsen var et tema i samtalene kanalen hadde med Mads Hansen i forbindelse med hans rolle i «Farmen».

– Da vi spurte Mads om å lede Farmen i våres var Mads åpen på alle sine kommersielle bindinger og kommende samarbeid. Mads orienterte oss også om boken og de planene som allerede var lagt til lanseringen av denne, forklarer hun.

les også 26 år gammel prest klar for «Farmen»: – Utrolig flaut om jeg hadde «hoppet i høyet»

Og:

– Vi hadde åpne og gode samtaler om dette før vi gjorde vår vurdering om å tilby Mads rollen som programleder for Farmen.

Haldorsen understreker at mange av kanalens profiler har flere oppdragsgivere enn TV 2.

– Derfor er vi opptatt av denne virksomheten ikke skaper interessekonflikter eller svekker programlederens integritet med hensyn til den jobben vedkommende gjør for oss, sier Kathrine Haldorsen til VG.

Publisert: 23.09.20 kl. 18:00

Les også