Beyoncé gir millioner i bostøtte til fattige

Popstjernen Beyoncé vil gi 4,5 millioner kroner til mennesker som står i fare for å bli kastet ut av boligen sin som en følge coronakrisen.

Det skriver CNN lørdag.

Popstjernen vil gi støtte til hundre enkeltpersoner og familier som nå risikerer å bli kastet ut av sine boliger. Rett og slett fordi de ikke har penger til å betale husleie som en følge av arbeidsløshet og coronakrise.

Hver av dem vil da få ca. 45.000 kroner – eller 5000 dollar – til å betale utestående husleie.

Kongressen i USA har vedtatt en krisepakke, som blant annet vil gi 600 dollar i støtte til alle amerikanere med en årsinntekt under 75.000 dollar. Denne krisepakken inneholder også et midlertidig forbud mot utkastelser. President Donald Trump nekter foreløpig å signere denne avtalen, hvilket betyr at forbudet mot utkastelser utløper ved nyttår.

– Fra 7. januar er det mulig å søke om støtte, deretter vil et hundre søkere bli plukket ut og de få utbetalt støtten i slutten av januar, skriver Beyoncé på sine hjemmesider.

Og det stopper ikke der. Popstjernen åpner for en ny tildelingsrunde i begynnelsen av februar.

– USA opplever den verste boligkrisen i historien, sier jusprofessor og utkastelsesekspert Emily Benfer ved Wake Forest University til CNBC.

I et normalt år går 3,6 millioner mennesker gjennom utkastelsessaker i USA, ifølge Princeton-universitetets «The Eviction Lab».

Det ble i august estimert at 30–40 millioner amerikanere sliter med å betale husleien og dermed står i fare for å miste hjemmene sine innen året er omme. Dette tilsvarer cirka ti prosent av landets totale innbyggertall.

De som ønsker å søke om støtte fra Beyoncé må dokumentere at de har krav på «bostøtte».

Det er ikke første gangen popstjernen viser et sterkt samfunnsengasjement. Da hun i sommer ble hedret med den prestisjetunge «Humanitarian Awards» under Black Entertainment Television, takket hun med å si at folk må komme seg ut og stemme til høsten.

– Det er den eneste måten å få slutt på et rasistisk og urettferdig system. Deres røster blir hørt, og dere beviser til våre forfedre at deres kamp ikke var forgjeves, sa 38-åringen ifølge ABC News.

Høsten 2019 gikk en rekke svarte stjerner, med Beyoncé og Rihanna i spissen, ut med sterke appeller for at dødsdømte Rodney Reed (51) skulle benådes.