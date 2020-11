Joe Biden feiret seieren med Kygo-låt: − Overveldet, sier artisten selv

Joe Biden avsluttet nattens feiring til sangen «Higher Love» av norske Kygo.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg er overveldet og synes det er veldig kult at sangen vår spilles av Joe Biden i et slikt historisk øyeblikk, skriver Kyrre Gørvell-Dahll, bedre kjent som Kygo, i en SMS til VG.

Etter å ha holdt sin seierstale natt til søndag, rundet den nye presidenten av med en av Kygos nyeste låter – «Higher love».

Sangen ble opprinnelig en stor hit for Steve Winwood i 1986, mens Whitney Houston spilte inn en coverversjon i 1990.

Det ble stor stemning på scenen, og flere danset med. Den nye visepresidenten, Kamala Harris, danset med hendene i været.

– Når jeg lager musikk ønsker jeg at den skal glede og gjerne skape håp om en bedre fremtid. For meg er det en ære hvis «Higher Love» kan være med å bidra til dette, sier Kygo.

FORNØYD: Norske Kygo synes det var stort at musikken hans ble spilt da Joe Biden vant valget. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

– Det er på tide å legge den harde retorikken til side

Etter et intenst valgdrama kom Joe Biden med en tydelig beskjed til det amerikanske folket natt til søndag:

Han ønsker å være en samlende president, og han vil gjenopprette USAs gode navn og rykte etter det han kaller en «dyster tid».

– Det er på tide å legge den harde retorikken til side, senke temperaturen og begynne å lytte til hverandre igjen, sa han blant annet til de over 70 millioner amerikanerne som stemte på motkandidaten ved årets valg.

I sine seierstaler til det amerikanske folket natt til søndag la Joe Biden og Kamala Harris vekt på samhold og mangfold.

Det var fryktet voldelige sammenstøt i etterkant av valget, uansett utfall. Men foreløpig har det ikke vært de store sammenstøtene.

Full folkefest i gatene

I den avgjørende vippestaten Pennsylvania var det full folkefest i gatene etter at demokratenes kandidat Joe Biden ble utpekt til ny president. Hundrevis av Biden-supportere møtte opp for å feire seieren.

Selv om de største mediene nå har utpekt Biden som vinner av det amerikanske presidentvalget, pågår det fremdeles formelle prosesser i opptellingen, og resultatet er ikke gjort offisielt.

Videre bestrides resultatene i flere delstater av den sittende presidenten. Donald Trump og hans team har ikke lagt frem bevis på sine anklager om valgjuks.

Trump begynte å klage på valgjuks før valget startet.

– Han planter frøene for å kunne mistenkeliggjøre valget dersom han taper, kommenterte Vanita Gupta, sjef for justisdepartementets sivilrettsavdeling under Barack Obama, allerede i mai.

Lørdag tvitret Trump at han «vant dette valget med stor margin», til tross for at Joe Biden har vunnet 279 valgmenn mot 213 for Trump i VGs oversikt, og til tross for at Biden har fått over fire millioner stemmer mer enn den sittende presidenten.

Publisert: 08.11.20 kl. 14:18 Oppdatert: 08.11.20 kl. 15:07