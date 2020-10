SYMBOL: Drapet på Breonna Taylor, her portrettert på et veggmaleri i hjembyen Louisville, har fått stor oppmerksomhet i forbindelse med Black Lives Matter-bevegelsen. Foto: Darron Cummings / AP

Politimann saksøker kjæresten til drepte Breonna Taylor

En av politimennene som var involvert i aksjonen der 26 år gamle Breonna Taylor ble skutt og drept, krever oppreisning fra den døde kvinnens kjæreste.

Breonna Taylor ble drept i sitt eget hjem i Louisville 13. mars i år, etter at tre politimenn slo ned døren for å gjennomføre en narkotikarazzia i leiligheten hennes.

Saken har vakt oppstandelse verden over, og superstjerner som George Clooney, Jessica Alba, Oprah Winfrey, Viola Davis, Kerry Washington, Beyoncé og Dan Levy har gått kraftig ut og kritisert politiet.

Nå skriver amerikanske People og en rekke andre medier at politimannen Jonathan Mattingly har gått til sivilt søksmål mot Kenneth Walker, Breonna Taylors kjæreste.

Traumer og angst

Mattingly hevder i søksmålet, som bladet har fått innsyn i, at han den fatale natten ble påført svært store traumer, stress og angstlidelser som følge av «voldelig og truende oppførsel» fra Walker.

KJÆRESTEN: Advokat Benjamin Crump (t.v.) og Breonna Taylors kjæreste, Kenneth Walker, under en appell i Kentucky i juni. Foto: Timothy D. Easley / AP

Politimannens søksmål må tåle mye motstand på Twitter, der mange skriver at de er opprørt over at han betrakter seg som offer i saken.

Bakgrunnen for politiaksjonen var at politiet ville ransake boligen fordi de mistenkte at det foregikk narkosalg der. Walker har forklart at han og Taylor trodde det var Taylors ekskjæreste som forsøkte å bryte seg inn.

Walker skjøt derfor ett skutt mot døren. Han traff Mattingly i låret.

Politiet reagerte da med å skyte flere skudd inn i leiligheten. Flere av dem traff og drepte Taylor, som lå i sengen.

les også Militser marsjerer i USA: – Jeg er livredd for en gatekrig

Walker ble siktet for drapsforsøk og overfall, men siktelsene er senere frafalt. For to måneder siden gikk Walker til sak mot politiet og byen. Han krever immunitet for sine handlinger med påstand om at han brukte sin rett til å «stand your ground», altså beskytte seg i sitt eget hjem.

Mattinglys krav om oppreisning er altså et motsøksmål til Walkers søksmål. Walkers advokater har ikke kommentert den siste utviklingen i saken.

I kjølvannet av drapet på Breonna Taylor har det vært massive demonstrasjoner i hennes hjemby og andre amerikanske byer.

Kun én politimann fikk sparken etter aksjonen. I september, seks måneder etter drapet, kom tiltalen. Politimannen er tiltalt for å ha satt naboene hennes i fare – men ingen tiltales for drap.

Raseri etter Breonna Taylor-tiltale: − Motløs og sønderknust

Beslutningen, som ble tatt av en storjury i Kentucky, har ført til nye, store protester flere steder i USA – spesielt i gatene i Breonna Taylors hjemby.

Breonna Taylors sønderknuste familie har etter tiltalen ble kjent, krevd å få alle rettsdokumentene utlevert.

Mistenkte eksen

Det skal ha vært mistanken mot Taylors ekskjæreste, en dømt narkotikalanger, som ledet politiet til leiligheten den aktuelle kvelden. Politiet mistenkte at han sendte dop til Taylors leilighet, men det ble ikke funnet narkotika på stedet.

Breonna selv jobbet som ambulansearbeider, og hun planla å bli sykepleier.

Bakgrunn: Hat, vold og rasisme – slik ble USA en kruttønne

Publisert: 30.10.20 kl. 21:40

