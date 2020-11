FIKK BREV: Tove Moss Lohne fikk et brev av meddeltager Thor Haavik etter å ha røket ut av «Farmen». Brevet oppbevarer hun i bibelen hun arvet etter sin oldemor. Foto: Privat/TV 2

Tove Moss Lohne brast i gråt etter «Farmen»-exit: Tatt på fersken med «hemmelig» brev

Den hjemsendte «Farmen»-deltageren prøvde å skjule «avskjedsgaven» hun fikk etter å ha tapt søndagens tvekamp, men ble raskt oppdaget.

Det var Tove Moss Lohne som søndag måtte forlate «Farmen» etter en intens tvekamp i saging mot venninnen Inger Cecilie Grønnerød (47).

– Det kom egentlig som et sjokk for meg at jeg skulle tape en tvekamp i saging, jeg var sikker på at jeg skulle være bedre enn henne, forteller den hjemsendte «Farmen»-deltageren til VG.

Etter kampen knakk 35-åringen fullstendig sammen i tårer. Selv sammenligner hun det med en «trykkoker».

– Alle følelser kom ut. Men sånn er det når man er i en stresset situasjon som det, man vet aldri hvordan man reagerer. Men jeg må si det er litt flaut å vise så mye følelser på TV.

Hun fortsetter:

– Jeg har ikke noe pokerfjes, er åpen og når jeg kjenner på ting kan det fort bli veldig synlig. Man er naken og eksponert i en sånn setting, det er mange som får det med seg. Samtidig synes jeg det er fint å kunne vise følelser, og å vise at man kan være sårbar. Når følelsene mine først får utløp, må jeg bare gråte meg ferdig.

Det seerne ikke fikk se på TV søndag var at presten Thor Haavik (26), som Lohne også hadde et svært nært forhold til, ga henne et brev, som han ba henne om å lese når hun var alene. Hun prøvde å skjule det «hemmelige» brevet i bukselinningen, men brevet ble til slutt oppdaget av produksjonen, medgir hun.

– Thor er en fantastisk person. Vi gikk noen turer sammen, satte oss ned og snakket om de dype tingene – meningen med livet og slikt. Det hadde virkelig en verdi, og ble et avbrekk fra alt dramaet der inne.

FINE ORD: «Du har en utrolig flott evne til å se det beste i menneskene rundt deg», er bare noe av hva Thor Haavik skriver i det rørende brevet til Tove Moss Lohne. Foto: Privat

– Hva kan du si om brevet han ga deg?

– Jeg lurte først på hva det handlet om, men da jeg leste det skjønte jeg at han bare ønsket å fortelle meg hvor stor pris han satte på meg som person. Men noen i produksjonen hadde sett at han ga meg det, og da måtte jeg lese det høyt på kamera. Det sto heldigvis ikke noe farlig i det, og ingen hadde noen grunn til å spekulere i om det var et kjærlighetsbrev eller at det handlet om noe som foregikk på «Farmen». Det var bare mange positive ord.

– Ble du «presset» til å lese det høyt?

– Nei, jeg ble ikke presset. Det ble liksom helt naturlig. Jeg fortalte Thor etterpå også – at jeg leste det opp høyt, og han syntes det var helt greit. Det var ingenting der som ikke tåler dagens lys heller, sier deltageren, som forteller at hun måtte lese opp brevet etter at hun forlot tvekamp-plassen og gikk opp i skogen for en siste prat med programleder Mads Hansen (36).

MÅTTE GI TAPT: Tove Moss Lohne tapte søndagens tvekamp mot venninnen Inger Cecilie Grønnerød. Foto: TV 2

Brevet, som gikk rett i hjertet på 35-åringen, har hun plassert i en bibel hun har arvet fra sin tippoldemor.

– Det passer veldig bra, siden han er prest og ettersom han i brevet hadde med et utdrag fra bibelen. Jeg har sagt til ham at det skal ligge der så lenge jeg lever.

Tidligere denne uken ble det kjent at Lohnes motstander i søndagens tvekamp, Inger Cecile Grønnerød, skadet foten under arbeidet med ukeoppdraget. Til VG forteller hjemsendte Lohne at hun i forkant av andrekjempevalget understreket overfor Grønnerød at hun ikke ville velge tautrekking om hun ble valgt til andrekjempe.

– Jeg ville ikke utnytte hennes handikap til egen fordel. Hadde jeg vunnet i en tautrekkingskamp mot én med handikap, hadde det ikke føltes bra å vinne, sier hun.

Det er ingen hemmelighet at det inne på gården ble svært dårlig stemning mellom Grønnerød og denne ukens storbonde Daniel Viem Årdal. Lohne synes det er trist at krangelen mellom de to fortsetter på utsiden.

MØTTES I KAMP: Venninnene Inger Cecilie Grønnerød og Tove Moss Lohne møttes til tvekamp i søndagens «Farmen». Foto: Alex Iversen, TV 2

– Jeg er overrasket over hvordan alt har eskalert. Det er klart, det er noen der inne som er flinkere enn andre til å spille et spill, og både Inger Cecilie og Daniel har nok spilt et spill som begynte ganske tidlig.

Nå maner hun til våpenhvile.

– Det har eskalert til noe som etter hvert har blitt ganske stygt. Dette er reality, en «fiktiv verden», og det er ikke sikkert en person er lik på utsiden som der inne. For min del går livet videre. Jeg synes de bør skvære opp, og ta denne vanskelige samtalen. Bli ferdige med det og legg saken død.

Hun beskriver det hele som «et sirkus».

– Det er leit for begge, og jeg må si det har vært ubehagelig å stå i «kryssilden» mellom dem. Selv tar jeg helt avstand fra det som har skjedd. Jeg blir sliten, for det er så unødvendig, fastslår «Farmen»-deltager Tove Moss Lohne overfor VG.

