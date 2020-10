UTE: Birgit Skarstein som måtte forlate konkurransen lørdag. Foto: Espen Solli / TV 2

Ute av «Skal vi danse»

Det var Birgit Skarstein som måtte forlate konkurransen lørdag.

I det åttende programmet av «Skal vi danse» danset deltagerne seg verden rundt, men

Det var Michael Andreassen og Birgit Skarstein som måtte ut i danseduell, og til slutt var det klart at det var Skarstein som måtte forlate konkurransen.

– For et fantastisk eventyr, og for en høst det har vært. Jeg har lært så mye nytt og fått lov til å bli kjent med så mange nye mennesker, sier Skarstein etter at resultatet er klart.

Med dansepartneren Philip Raabe danset Skarstein paso doble og fikk 34 poeng av dommerne.

Den poengsummen ga henne en andreplass etter dommernes vurdering, og alle dommerne var enig i at det var Skarstein som leverte den beste dansen og duellen.

– Å herregud, tusen takk. Nå blei jeg veldig satt ut. Jeg trodde ikke det i dag. Fyfader hvor glad jeg er for det. Og fyfader som jeg kommer til å savne dere, sa Andreassen og siktet til Skarstein.

I DUELL: Michael Andreassen måtte i duell, men tok seg likevel videre i konkurransen. Foto: Espen Solli / TV 2

Gjennom sesong har hun imponert stort og flere ganger gått til topps på poengtavlen.

Det var duket for sesongens første gruppedans i kveldens sending, hvor kjendisene var delt inn i to grupper og skulle samarbeide om hvert sitt dansenummer.

De to gruppene var inndelt slik: Thomas Alsgaard, Andreas Wahl og Marte Bratberg. Birgit Skarstein, Michael Andreassen og Nate Kahungu.

– Vi har jobbet beinhard og svetten har spruta, men det har mest av alt vært veldig gøy, sa Andreassen til VG før sending.

VG snakket med Andreassen, Skarstein og Kahungu kort tid før kveldens sending startet, og de var alle veldig spent.

– Vi skal lage en fest ut på parketten, sa Skarstein.

Kahungu la ikke skjul på at det har vært krevende å ta på seg en ekstra dans.

GRUPPEDANS: Birgit Skarstein, Michael Andreassen og Nate Kahungu danser sammen i årets første gruppedans. Her under generalprøven. Foto: TV 2

– Det har jo vært andre utfordringer enn hva det vanligvis er, sa han.

Alle var likevel enig om at det var en gøy utfordring.

– Det har vært veldig deilig å jobbe litt sammen, nå når vi har holdt på så lenge hver for oss, sa Andreassen.

– Vi er jo stort sett samlet på senteret alle sammen. Så det har blitt en pause fra egen øving. og det har vært et deilig avbrudd fra den andre dansen, la Skarstein til.

Og det harde arbeidet viste å lønne seg.

Andreassen, Skarstein og Kahunu imponerte dommerne stort og fikk 40 poeng for sin gruppedans. Bratberg, Alsgaard og Wahl fikk 31 poeng for sin fremførelse.

I forrige uke røk hele to deltagere ut etter stemmetrøbbel, der «Love Island»-profilen Nate Kahungu (24) røk ut, men tok seg inn igjen i konkurransen etter stemmetrøbbelet.

Til slutt ble det klart at det var Agnete Husebye og Siri Kristiansen som måtte forlate konkurransen.

Dette var dommerpoengene lørdag kveld:

1. Michael & Ewa – 25 poeng, totalt 65 poeng

2. Thomas & Rikke – 24 poeng, totalt 55 poeng.

3. Andreas & Mai – poeng, totalt 64 poeng.

4. Nate & Helene – 36 poeng, totalt 76 poeng.

5. Marte & Benjamin – 34 poeng, totalt 65 poeng.

6. Birgit & Philip – 34 poeng totalt, 74 poeng.

Publisert: 24.10.20 kl. 19:35 Oppdatert: 24.10.20 kl. 22:05

