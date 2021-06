BRANNSKADE: Kunstneren Aune Sand fikk svidd av både skjegg og øyenbryn i brannulykken. Han er takknemlig for at det ikke gikk verre. Foto: Rodrigo Freitas

Aune Sand i brannulykke under TV-innspilling: − Jeg hadde en dårlig følelse

Aune Sand fikk brannskader i ansiktet under innspilling av «Alex og Aune».

Av Maria Støre og Rodrigo Freitas (foto)

Kunstneren, regissøren, forfatteren og TV-profilen Aune Sand (55) fikk seg en støkk på sankthansaften i år.

Det var under siste dag av innspillingen av TV 2-serien «Alex og Aune» at de skulle fyre av en kanon fra en båt. Det endte med sykehus og brannskader for kunstneren.

Personen som håndterte kanonen prøvde flere ganger å få fyrt av kanonen, men ingenting skjedde.

– Jeg hadde en dårlig følelse. Det skal man lære i livet – når man har en sånn følelse, så skal man lytte til stemmen sin, tenker jeg, sier Sand.

Han sto på andre siden av båten fra kanoen. Han ville være lengst unna smellet. Men bagen med krutt til kanonen lå rett ved ham. Ifølge Sand lå den åpen. Mens de forsøkte å få fyrt av kanonen, holdt Sand tennstikken.

Plutselig tok kruttlageret fyr. Sand sto i flammer.

Kunstneren Aune Sand oppfordrer folk til å være forsiktig med flammene nå i grillsesongen. Foto: Rodrigo Freitas

– Jeg tenkte bare: «Aune, i denne situasjonen hvor du står og brenner, her skulle ikke du vært. Du har barn, du har ansvar for andre, hvorfor er du i denne situasjonen?».

Aune Sand er sammen med og har barn med kunstneren Marianne Aulie.

– Var du redd?

– Ikke da det skjedde. Jeg forholdt meg rolig, og det er jeg glad for i dag. Det eneste jeg angrer på var at jeg bannet – ett ord – og det går på oppdragelse og den kristne tro. Jeg var skuffet over meg selv, forteller Sand.

Aune Sand og kjæresten Marianne Aulie i 2010. Foto: Erlend Aas / Scanpix

– Du burde kanskje ikke vært i en sånn situasjon?

– Det kan man si. Helt klart.

– Det er selvfølgelig uvørent

– Hvem hadde ansvaret?

– Nei, det var jo ikke meg. Det siste man tenker på i en sånn situasjon er hvor ansvaret ligger eller hvem som har skylden. Det betyr ingenting der og da. Men det er selvfølgelig uvørent, sier Sand.

– Det er klart at når man skal smelle med kanoner og har et kruttlager, bør man ha rutiner og respekt. Det er klart man kan si at sånt skal ikke skje, og selvfølgelig skal det ikke skje. Men hele produksjonsteamet er veldig opptatt av sikkerhet og er superproffe, også har dette skjedd da. Ulykker skjer.

Pressesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl bekrefter det Sand forteller om ulykken.

– I forbindelse med et opptak rundt Jonsok-feiring var Aune og Alex med på en båt hvor det skulle det avfyres en kanon. Det var i forbindelse med dette at Aune holdt i en avfyringsstang, og fra denne falt det en glo ned i kruttesken. Kruttet ble dermed antent, og dette antente Aunes genser og skjegg.

– Hvordan var rutinene for å fyre av en kanon på en båt under innspilling?

– Slik vi er blitt forklart dette i etterkant ble alle rutiner fulgt, men dessverre var ikke lokket på kruttesken lukket slik det burde vært.







Aune Sand nesten en uke etter brannulykken.

– Dette kunne jo gått langt verre – hvordan har dere vurdert hendelsen? Og hvordan har dere gått opp rutinene?

– Dette er selvsagt tatt på høyeste alvor av produksjonsselskapet Strix og vi fikk umiddelbart etter hendelsen en grundig rapport. Da ulykken først var skjedd ble alt fulgt opp på aller beste måte av alle involverte rundt produksjonen. Vi er veldig glade for at det ikke gikk verre med Aune, sier Dahl.

– Hvem har ansvaret for disse tingene under innspilling?

– Alle produksjoner som gjøres for TV 2 skal kartlegge og vurdere alle farer og mulig risiko knyttet produksjonen av programmet. Produksjonsselskapet sørger for at denne kartleggingen og nødvendige sikkerhetstiltak blir gjennomført på en god måte. Og det har produksjonsselskapet også gjort i dette tilfellet. Men det vil alltid være en risiko for at skader kan oppstå på en TV produksjon, både i situasjoner der man vet at det er høy risiko, men også i situasjoner der man har vurdert risikoen som liten.

– Takknemlig

Ambulansen kom, og kunstneren kom seg til legen.

– Det første de sjekker er inne i svelget, for hvis du får flammer eller røyk der, kan det lamme åndedrettsorganet så du ikke får puste. Heldigvis reagerte jeg med å holde munnen igjen, og jeg knep øynene igjen.

Sand hadde på seg pannebånd, ull innerst og en skinnbukse. Det reddet ham fra flere brannskader. Litt av skjegget og øyenbrynene ble svidd av.









Skjorten til Aune Sand tok fyr under TV-innspilling.

Ifølge Sand endte han opp med førstegradsforbrenning i store deler av ansiktet. På nesen fikk han annengradsforbrenning.

– Jeg er så takknemlig. Jeg var veldig heldig, sier Sand.

– Man skjønner hvor farlig flammer er, når man plutselig står midt i det. Nå var jeg på den heldige siden som bare fikk flammer som slikket meg litt i ansiktet. Flammer er veldig skummelt. Jeg tenker på den sesongen vi går inn i nå, og bruker gjerne min plass i det offentlige rom til å be folk veldig pent om å være forsiktig med tennvæsker og alt som kan antenne.

Aune Sand er bosatt i New York. Da pandemien brøt ut, flyttet han hjem til Norge. Her har han spilt inn serien «Alex og Aune» med vennen Alex Rosén som han møtte i TV 2-serien «Torpet kjendis» i 2018.

Nå spilte de inn andre sesong av serien på Kalvåg utenfor Florø.

– Vi hadde jo en helt fantastisk reise. Vi hadde det så gøy, spiste hjort og ... Og kamskjell.