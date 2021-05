VIL SPILLE: Elisabeth «Bettan» Andreassen frykter nå at det ikke blir mer «Chess» på henne og resten av ensemblet etter Kulturrådets avslag på støtte fra stimuleringsordningen. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Bettan om «Chess»-avslag: − Bare så frustrert

Folketeateret i Oslo fulgte kulturministerens oppfordring om å arrangere, men har nå fått avslag fra Kulturrådet for støtte til «Chess». Dermed rykker 150 personer ned fra scenekanten og inn i NAV-systemet.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er bare så frustrert over at en så stor arbeidsplass som Folketeateret, et privat teater, får forhåpninger gang på gang av myndighetene og legger inn svært stor innsats for å redde både teateret og våre arbeidsplasser, og så blir det avslag som får så store konsekvenser for et hundretalls ansatte, sier Elisabeth «Bettan» Andreassen som selv spiller i «Chess».

– For min egen del går ikke verden under av denne beskjeden, men dette er svært problematisk særlig for unge, uetablerte og dermed mer sårbare utøvere som nå tvinges over på NAV fremfor å få stå på scenen, sier hun.

GEMYTTLIG: Tonen mellom Karianne Jæger i Scenekvelder og kulturminister Abid Q. Raja var god da statsråden i november gjestet Folketeateret med friske penger for å redde privatteateret. I dag er tonen en helt annen, etter det ferske avslaget til Folketeateret på stimuleringspenger. Dermed står høstens «Chess»-forestilling i fare. Foto: Line Møller

Andreassen minner om at kulturminister Abid Q. Raja selv sto på Folketeaterets scene i november i fjor og innstendig ba teateret – og resten av Kultur-Norge – om å gjøre alt for å gjennomføre arrangementer med støtte i den da ferske stimuleringsordningen.

Også Folketeaterets direktør, Knud Dahl, er oppgitt over akkurat dette.

– Mange av de avlyste Chess-forestillingene fra tidligere ble flyttet til denne perioden, på oppfordring fra Kulturministeren selv. Signalene fra Oslo kommune om åpning av teatrene om ikke så lenge ga oss et ytterligere håp om å komme i gang ganske raskt. Vi er derfor veldig overrasket over avslaget og lei oss for at vi ikke får gjennomført de planlagte forestillingene, sier Dahl, som ennå ikke vet hva som skjer videre med «Chess» og de 10.000 publikummerne som sitter med billett til forestillingen.

I et internt notat som VG har fått tilgang til beklager Folketeaterets produsent, Karianne Jæger, sterkt Kulturrådets avslag overfor de ansatte. Ved siden av å kritisere Kulturrådets avslag, peker hun på mistanken om vilkårlige tildelinger som kom opp under forrige tildeling fra stimuleringsordningen, og som VG tidligere har belyst i flere artikler:

«Saksbehandlerne i Kulturrådet kan nå i prinsippet bestemme hvilke kulturuttrykk og forestillinger som skal settes opp fremover. Kulturministeren er selv tydelig på at det er han som er ansvarlig for ordningen og hvordan den fungerer. Derfor er det heller ikke vår intensjon å kritisere saksbehandlere, men heller forsøke å få avklaringer fra politisk ledelse i Kulturdepartementet om det er slik det skal være; om det virkelig er slik at saksbehandlerne skal bestemme hvilke kulturuttrykk det norske folk skal få oppleve?»

I en e-post til VG avviser kulturminister Abid Q. Raja på det sterkeste at det skjer vilkårlige tildelinger i Kulturrådet.

– Norsk kulturråd forvalter de midlertidige koronaordningene i samarbeid med Norsk filminstitutt, og gjør en kjempejobb innenfor ordningenes retningslinjer og regelverk. I stimuleringsordningen fastsetter Kulturrådet vedtak etter en helhetsvurdering i henhold til forskriften og innenfor den økonomiske rammen for ordningen, skriver Raja og legger til at «saksbehandlerne i Kulturrådet innehar en fagkompetanse som dekker hele kultursektoren».

Konfrontert med Folketeaterets kritikk, skriver Raja følgende:

– Jeg skjønner godt at de som får avslag i hver runde blir skuffet, og at Folketeatret også er skuffet over et avslag fra ordningen, kan jeg forstå. Samtidig endrer ikke det vurderingen av at vi har valgt en god måte å forvalte ordningen på, skriver Raja og legger til:

– Jeg vet at Scenekvelder, arrangøren på Folketeatret, har fått 65 millioner kroner over stimuleringsordningen i 2020 og 2021, og 31 millioner kroner over kompensasjonsordningen. Selv om det ikke er kunstfaglige vurderinger som skal gjøres i ordningen, er det viktig for meg at både saksbehandlingen og eventuelle klager behandles helt uavhengig av oss politikere, skriver statsråden.

Karianne Jæger i Scenekvelder gjentar at de tok Rajas oppfordring om å skape aktivitet i en krisetid på alvor, og at dette selvsagt har en kostnadsside.

– Raja vet godt, gjennom de ordningene han har etablert, at disse midlene har gått til å refundere billetter til avlyste arrangementer, dekke uunngåelige forpliktelser i forbindelse med de 63 forestillingene vi spilte høsten 2020, og å dekke uunngåelige kostnader i forbindelse med å flytte de forestillingene vi ikke fikk spille til 2021. Med tanke på overføringene til andre store institusjoner – eksempelvis institusjonsteatrene og Operaen – tenker jeg at summene vi mottok i fjor, ikke burde medføre at våre utøvere og vårt publikum straffes i år.