RINGO: Paul McCartney gir ut album, så da kan ikke Ringo Starr være dårligere. Foto: Linn Cathrin Olsen

Nye låter uke 51

Nordiske ungdommer, slitne Norges-venner og en nytolkning av en av de fineste sangene som er laget er blant låtene VG anmelder denne uka.

Felix Sandman og Astrid S. - «Relations»

Fuckboy-Jonas fra «Hjem til jul» har justert det musikalske uttrykket sitt siden han laget indelig gråtepop for knappe to år siden. I år har han vist at svenske gutter også gråter i «Boys with emotions» og er nå klar for forholdsdiskusjoner. «Relations» er en søt og mild duett som lurer seg inn i ørene, drevet av et enkelt gitarriff. Det kan til forveksling minne om hurtigversjonen av Daughters «Youth», om man er litt morsk i brynene. Det Astrid S og en effektiv, dansende produksjon gjør det hele klarere og koseligere, spesielt på mellomspillet. To solide nordiske popstjerner her.

VERSALER: Felix Sandman skriver egentlig navnet sitt med store bokstaver. Nå er han aktuell med både ny sesong av «Hjem til jul» og Astrid S.-duett. Foto: Janerik Henrsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Emilie Hollow - «Me»

Mer Hjem til jul: Låtskriveren Emilie Hollow har fått Victoria Nadine med «Be OK» langt forbi tomillionersmerket i løpet av noen knappe førjulsuker. Her er det som begynner å bli en av nasjonens mer distinkte stemmer tilbake foran mikrofonen. «Me» er imponerende vokalarbeid, og passe streit produksjon. Sist desember ble «Feeling of Christmas» (2017) en del av «Hjem til jul». I den andre låten som er relatert til den norske Netflix-serien får remember lov til å rime på «last december». Og det er helt greit.

ITS’ A: Hjerteskjærende å høre Bonnie Tyler nesten uten stemme. Her fra Seljordfestivalen i 2012. Foto: Alf Øystein Støtvig

Bonnie Tyler - «When The Lights Go Down»

Dette er ikke like greit. Knappe to år siden hennes syttende album. Gaynor «Bonnie Tyler» Hopkins har angivelig hatt sitt attende klar siden før 2020 sparket oss alle i knestående. Det er utsatt til kommende februar. Basert på denne førstelåten er det vel ikke allverdens å vente på. Bilkjørerock med et frihetsjagende refreng. Retrosolid og nostalgisk for hennes tyngste tilhengere. Tylers hese klang forsvinner fullstendig i miksen, og virker nærmest utslitt i det store og hele. Albumtittelen for øvrig har den muligens dristige påstanden «The Best Is Yet to Come».

Nye vekkelsen - «24 luker»

Produksjonen er fryktelig. Ingen klarer å synge skikkelig rent. Rytmen høres ut som noe eller noen som ramler ned i en trapp. Det har knapt vært en teknikser tilstede i lokalet. Likevel er «24 luker» en jublende skranglete og mørk julesang, som er like deler Knutsen og Ludvigsen, Prima Vera og Sterk, Naken og Biltyvene. 24 knagger å henge skuffelsen på, lover teksten, som definitivt ikke er familievennlig. Men om man trenger en ærlig, skranglete julehilsen for 2020, så er dette den mest brutale.

Ringo Starr - «Here’s to the Nights»

Ringo er tilbake! Hvorfor? Ingen vet? Jo, forresten. Ganske smarte plateselskapfolk har funnet ut at man kan tjene litt ekstra på å slippe en Ringo-låt samme dag som Macca slipper et helt album. Slik har vi begge de gjenlevende to beatle’ene ute på samme dag. Ringo sitt forsøk er en seig skål for de mørkeste nettene vi kryper inn i nå. Og alt mulig annet. Så påtatt storslått at det til og med er en liten gitarsolo inni der. En rulletekstlåt absolutt ingen hadde hørt på om det ikke var fordi nettopp denne legenden sto foran mikrofonen.

DRUKNE: Isah avslutter året med sin hittil svakeste låt. Foto: Anniken Aronsen

Isah - «2 glass»

Stavangers største popartist for tiden er flere hakk mindre subtil og nyansert på sin nyeste singel. Sist handlet det om å drikke alt for mye, i nydelige «Drukne». Her er det bare snakk om et par glass, før et dårlig skjult erotisk drama tegner seg opp. En fortelling om å gå på polet og om å «komme inn i deg». Refrenget er musikalsk svevende euforisk slik bare Isah kan. Resten høres ut som om det er inntatt betraktelig mer enn to glass før man begynte å spille inn.

The Dogs - «The Storm»

Det nye årets sikreste tegn er at det kommer et nytt album fra disse hardtarbeidende rockehundene den første mandagen. Det nest sikreste er at det alltid er bedre enn det forrige. Denne førjulsbiten er ingenting annet enn vel så mye ærlig og mørk rock. Der Kristopher Schau legger seg enda tetttere i vokal mot tiden som Cumshots-vokalist. Dette kan virkelig vokse seg stort live. Når det eventuelt er mulig å gjøre. «The Storm» antyder at vinteren kan bli vel så mørk som høsten.

Marthe Wang - «Gudene vet»

En av de merkeligste små miraklene i norsk musikk er Trygve Thue sitt eneste soloalbum «Jeg – en Beach Boy». Der framførte den tidligere saft-gitarisen Beach Boys på klingende bergensk, gjendiktet av Gustav Lorentzen (Ludvigsen). Her har Marthe Wang, den varme stemmen bak et av de fineste albumene i 2020 tatt deres versjon av «God Only Knows». ned til essensen. Slik gjør hun en av verdens fineste låter, og i julen tett forbundet med «Love Actually», virkelig nydelig. Akkurat passe Hver Gang Vi Møtes-inderlig innspilling med bare én stemme og gitar. Slik demonstrerer hun Brian Wilsons leveregel: Sanger er den ærligste form for menneskelig kommunikasjon.

