Seere reagerer på grafikk-glipp

Flere seere reagerer på at vinneren av kveldens delfinale i MGP var oppført som vinner av duell nummer to – før duellene hadde startet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Lørdag var det klart for den første av fem delfinaler i Melodi Grand Prix 2021.

Det var Stina Talling (17), Jorn (52), Blåsemafian og Beady Belle (46) som skulle i ilden i den første delfinalen.

Til slutt var det klart at det var Blåsemafian ft. Hazel som sikret seg en plass i MGP-finalen.

Etter sendingen har VG mottatt en rekke tips fra seere som har reagert på et bilde som ble vist på TV-skjermen cirka ti minutter inn i showet.

Da programleder Ronny Brede Aase gikk gjennom den praktiske delen for duellene, var Blåsemafian oppført som vinner av duell nummer to – før duellene i det hele tatt hadde startet.

VANT: Blåsemafian ft. Hazel sikret seg en plass i MGP-finalen. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Det var en feil i grafikkavviklingen. Men som publikum så, ble det trukket dueller i bollen. Publikum har stemt Blåsemafian Feat. Hazel fram til seier i denne delfinalen, sier redaksjonssjef Eirik Sandberg Ingstad i NRK til VG.

De fire artistene skulle kjempe seg gjennom to dueller, og det var publikum som avgjorde hvem som gikk videre til den avgjørende gullduellen i kampen om en finalebillett.

Hvem som skulle duellere mot hvem ble trukket på direkten. Den første duellen ble mellom Stina Talling og Beady Belle, mens den andre ble mot Jorn og Blåsemafian.

Det var altså før dette at grafikk-glippen skjedde, og som VG har fått en rekke reaksjoner på.

les også Blåsemafian til MGP-finalen: – Utrolig fett

Også i NRKs Facebook kommentarfelt har det kommet reaksjoner.

«Skandale. NRK dreit seg ut i starten av programmet, hvor grafikken viste at Blåsemafiaen allerede var i siste duell. En forklaring på det NRK?» skriver en.

«Litt snodig at NRK visste hvem som vant duellen mellom Jorn og Blåsemafian før de hadde spilt og publikum hadde stemt tror NRK spiller det norske folk et puss om at vi er med på å avgjøre hvem som går videre i finalene,» skriver en annen.

Men altså bare grafikk-krøll ifølge NRK.

Alt gikk galt da seerne skulle stemme under den norske Melodi Grand Prix-finalen i 2020. VG forklarer hva som skjedde: