VIL HA PENGER: Hertuginne Meghan av Sussex. Foto: Reuters

Hertuginne Meghan krever 18 millioner av Mail On Sunday

Hertuginnen av Sussex krever 18 millioner kroner av Mail On Sunday i saksomkostninger, etter at avisen publiserte deler av et brev hun skrev til sin far. Mediestrategi, mener avisens utgiver.

Av Thomas Talseth

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

En rekke publikasjoner melder dette, blant andre Evening Standard og Reuters.

Kravet kommer tre uker etter at en høyesterettsdommer i London ga henne medhold – uten rettssak – i tvisten der Meghan gikk til søksmål mot utgiver av avisen, for å ha trykket utdrag av et brev hun skrev til sin far, Thomas Markle.

Hun røk uklar med faren like før bryllupet med Prins Harry.

Dommeren mener publiseringen var et klart brudd på Meghans rett til privatliv, og på opphavsrett, mens Associated Newspapers Ltd (ANL) – som gir ut Mail On Sunday – har argumentert for at Meghan ønsket at brevet skulle offentliggjøres, som ledd i en mediestrategi.

Krever forsidene

Høyesterettsdommeren kom med sin avgjørelse etter å ha konkludert med at ANL ikke hadde et tilstrekkelig forsvar å komme med.

Meghan ber videre om at halvparten utbetales i løpet av de neste to ukene – før saken får sin endelige konklusjon.

I dagens høring ber hun også om at ANL overleverer alle kopier av brevet hun skrev til faren, og at alle notater knyttet til dokumentet skal makuleres.

Hun ønsker også at en uttalelse om hennes juridiske seier skal publiseres på forsiden av Mail On Sundays papir- og nettutgave.

* VG kommer med mer