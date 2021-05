FORSLAG: Det er en kaninfigur av denne typen, bare større og støpt i bronse, Espen Behn ønsker å få plassert i Nesparken. Foto: Espen Behn

Vil hedre Ari Behn med kaninskulptur i Moss

Espen Behn (42) har søkt om å oppføre en kanin i bronse i Nesparken som minnesmerke for broren Ari Behn og hans lekenhet.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det var Moss Avis som først omtalte forslaget søndag morgen. Det går ut på å plassere en kaninskulptur støpt i bronse i Nesparken i Moss.

– Forslaget er å lage et minnesmerke for Ari i Moss. Og Nesparken har vi et forhold til, for vi er vokst opp rundt der og har spilt mye fotball der. Vi er bundet til parken og det er et veldig fint sted, sier Espen Behn til VG.

Kunstneren understreker at han også mener kaninen passer godt inn med de øvrige dyreskulpturene som er i parken.

VIL HEDRE BROREN: Espen Behn klemmer søsteren Anja Bjørshol på presentasjonen av hedersutstillingen på Jeløya i juni 2020. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Den første versjonen ble laget av Espen til hedersutstillingen for Ari Behn på Galleri Varden i Moss i fjor. Og grunnen til at det er nettopp en kanin, er Ari selv :

– Et tema som går igjen i Aris bilder er denne haren og «follow the white rabbit» fra «Alice i Eventyrland» som Ari var opptatt av. Det er sikkert 25 bilder der den haren går igjen, forteller Espen.

Se video fra utstillingsåpningen her:

Han kom på ideen om å lage en skulptur av designet etter å ha sett en hvit skulptur av Lisa Amundsen i terrenget utenfor.

– Der kom tanken om å ta noe fra hans bilder og ut i rommet. Så jeg har bare direkte frihåndshugget i isopor, og da går det så kjapt og blir en litt skissepreget art over det. Den lekne og flotte streken til Ari går lettere inn enn om det var hugget i sten - det er litt symbolsk, sier kunstneren.

forrige











fullskjerm neste FORSLAG: Det er en kaninfigur av denne typen, bare større og støpt i bronse, Espen Behn ønsker å få plassert i Nesparken.

Han lagde totalt fire skulpturer i isopor og glassfiber til utstillingen. Kaninen er allerede testet ut flere steder i landet. I april ble søknaden om å oppføre minnesmerket i Moss journalført av kommunen.

– Kaninen er bare møtt med vennlighet og glede. Folk smiler av den haren som er i Aris uttrykk. Det er et arbeid av meg oppå hans arbeid, men jeg tror han like så godt kunne laget den, sier Espen og legger til:

– I litteraturen er han mer finslipen. Da er det diamantsliperi, mens i maleruttrykket er det en veldig rask strek, selv om han gjorde seg veldig flid. Det er noe med kontrasten i de uttrykkene.

les også Prinsesse Märtha om Aris død: – Pappa sa det til meg

Skulpturen som er foreslått ville være omtrent 2,5 meter høy med ørene og drøye to meter lang, ifølge Behn. Han forteller at søknaden skal gjennom tre instanser før han kan forvente noe svar.

Den er foreslått som en gave og Behn sier de jobber med finansieringen. «Jeg håper vi kan få til dette, og at skulpturen kan få en plass i Nesparken. Dette er noe jeg vet ville betydd mye for Ari og som jeg tror kan bety mye for Moss også.» skriver han i søknaden.

– Kaninen inviterer jo til lek og interaksjon, og det er også det vi setter pris på ved den. Barn liker den veldig godt. Vi håper på et positivt svar, fastslår han til VG.