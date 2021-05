Billie Eilish er på coveret av Vogue. Nå er håret blondt, i motsetning til på dette bildet fra februar 2020. Foto: MIKE BLAKE / X00030

Billie Eilish fikk 1,1 millioner likes på elleve minutter

På 30 minuttene publiserte Billie Eilish fire bilder av sitt Vogue-cover på Instagram. Et av bildene fikk 3,4 millioner likerklikk på 27 minutter.

Av Maria Støre

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Stjernen postet selv et innlegg på Instagram Story, der det står at et av bildene hun postet fikk en million likerklikk på seks minutter.

VG har selv fulgt med på utviklingen. Likerklikkene renner inn i en rasende fart. Det siste bildet hun la ut hadde over 1,1 millioner likerklikk på elleve minutter.

Popstjernen Eilish vil pryde coveret av britiske Vogue i juni, men et intervju er allerede å lese i Vogues nettmagasin. Det er disse bildene Eilish har publisert på Instagram – til fansens store begeistring.

Bildet under fikk nesten fire millioner likerklikk på 50 minutter søndag:

19 år gamle Billie Eilish har de siste årene blitt en popsensasjon, ikke bare for musikken, men også for sitt uttrykk. Hennes meninger om å normalisere kropp, kroppspositivisme og aktivisme mot seksualisering av kvinner, har skapt engasjement verden rundt.

Stjernen har vært åpen om at hun ikke vil bruke tettsittende klær, for å slippe kommentarer om kroppen sin.

Dette, og all spekulasjonen rundt det grønne og svarte håret, er mye av tematikken i Vogue-intervjuet.

I seks uker brukte hun en sort og grønn parykk før hun viste fansen «looken» som satte Instagram-rekord.

Tre dager før hun postet bilde av seg selv med platinablondt hår, tok den amerikanske popstjernen imot pris på Grammy Awards – med hatt over det mørke og grønne håret.

Men den som tror at 19-åringen fikk det lyse håret over natten, må tro om igjen.

Da Eilish postet bildet under, tok det bare seks minutter før hun hadde fått én million likerklikk. Det er verdensrekord for et Instagram-bilde.

Det er altså ikke første gang Eilish fikk en slik respons på et bilde. Nå er Vogue-bildene utgangspunkt for samme engasjement.

I Vogue-artikkelen snakker hun om hvorfor hun gikk med på å bruke korsett på bildene. Dette er ikke typisk Eilish som vanligvis bruker større klær for å unngå seksualisering.

– Hvis du handler ut fra kroppspositivitet, hvorfor vil du ha på deg korsett? Hvorfor ville du ikke vise den ekte kroppen din? undrer hun.

– Min greie er at jeg kan gjøre hva jeg vil. Det handler om hva som får deg til å føle deg bra. Hvis du vil operere, operer. Hvis du vil ha på deg en kjole som noen synes at du ser for stor ut til, bruk den – hvis du føler at du ser bra ut, da ser du bra ut, sier hun til Vogue.

Eilish har også publisert noen av bildene fra feeden i Instagram Story. I et av innleggene der, skriver hun et sitat fra artikkelen – et sitat hun bruker for å frem et poeng:

– Ikke gjør meg til et ikke-forbilde fordi du blir tent av kroppen min.