SYK: Christine Koht på Sunnaas sykehus da hun ble kåret til «Årets navn» av VG i 2019. Foto: Helge Mikalsen, VG

Christine Koht innlagt på ny – skal opereres

Den folkekjære komikeren forteller at hun har vært lagt inn ni ganger siden august.

I et Facebook-innlegg forteller hun at hun er innlagt med en infeksjon og at dette blir den niende innleggelsen siden sommeren.

I tillegg forteller hun at hun skal opereres i halsen.

Christine Koht har de siste årene brukt Facebook til å fortelle hvordan kreftbehandlingen rammer henne.

– Jeg har opplevd masse som jeg ikke skjønner noe av, sier hun i Facebook-innlegget.

Hun avslutter innlegget med at hun takker og takker for å få leve akkurat her og nå.

Koht fikk kreftdiagnosen i november 2018. På 53-årsdagen sin i mai i år fortalte Koht at hun hadde fått prøvesvar som viste at det ikke var spredning av kreften. Men immunforsvaret er svekket, og helsen er dårlig.

Tidligere i høst ga Koht ut biografien «Kohts bok», som hun har skrevet i samarbeid med journalist Joachim Førsund, som hun også har laget podkast sammen med.

Der er hun åpen om kokainmisbruket, utroskap og sin bipolare lidelse.

Publisert: 26.11.20 kl. 22:36

