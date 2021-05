REALITYPROFIL: Adrian Sellevoll er kjent fra blant annet «Ex on the beach» og «71 grader nord». Her fra P3 Gull i 2019. Foto: FREDRIK HAGEN/NTB

Realityprofil Adrian Sellevoll bekrefter brudd

Adrian Sellevoll og kjæresten har gjort det slutt.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I januar kunne realityprofil Adrian Sellevoll røpe at han hadde funnet kjærligheten.

– Vi har det veldig fint sammen og jeg ønsker å holde resten privat. Vi har opplevd mye sammen på kort tid, sa han den gangen.

Nå bekrefter han til Dagbladets Rød Løper at forholdet er over.

Han sier til kanalen at hun har vært en viktig støttespiller for ham, at han sitter igjen med fine minner og at han ønsker henne alt godt.

Som 19-åring ble Sellevoll med på «Ex on the beach». Deretter kom alt på løpende bånd. Musikk-karrieren hadde han planlagt lenge, og med kjendisstatus ble mulighetene flere.

TV-toget stoppet heller ikke. Han har dukket opp i både «Farmen kjendis» og «Skal vi danse», og tidligere i år var han med i «71 grader nord».

SE VIDEO: I Januar var Sellevoll ute ny låt, og avslørte samtidig at han hadde fått seg kjæreste.